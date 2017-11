Apre a Bologna il 9 novembre la mostra “Legami” di Terezia Krnacova Inaugurerà a Bologna giovedì 9 novembre 2017 (alle 18:00) la mostra “Legami” della giovane artista slovacca Terézia Krnáčová. Aperta fino al 18 novembre 2017 presso la nel centro storico di Bologna, la mostra è curata da Jana Lišková, giovane curatrice slovacca, ed è patrocinata dal Comune di Bologna, Bologna Cultura, l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e l’Istituto Slovacco a Roma. Terézia Krnáčová (1992) frequenta attualmente il corso di Laurea magistrale all’Accademia di Belle Arti di Bratislava (VSVU). Le sue ricerche in ambito tessile si basano sulla connessione concettuale tra materiali e tecniche artistiche differenti con processi propri del tessile, in particolare il ricamo e la tappezzeria. Le sue opere si sviluppano partendo da problemi sociali e ambientali e dalla relazione tra gli esseri umani, la natura e le cose quotidiane. Nonostante la giovane età, Krnáčová ha già saputo conquistare il mondo dell’arte contemporanea grazie all’uso sapiente e sofisticato di una particolare tecnica che l’ha portata a esporre non solo in Slovacchia, ma anche in Austria, Germania, Polonia, Lituania, Ungheria e addirittura negli Stati Uniti. –

Inaugurazione: 9 novembre 2017 ore 18:00

Dove: Seven’s.bo, Via Galliera 62/d, Bologna

