Al via a Bratislava il Mese della fotografia 2017 Con il mese di novembre ritorna a Bratislava il Mese della fotografia – Mesiac fotografie, il più grande evento di fotografia in Slovacchia, arrivato quest’anno alla sua 27esima edizione. Saranno aperte 26 mostre con opere di artisti da 18 paesi del mondo. Il festival slovacco, che dal 2004 è stato ammesso nella rete European Month of Photography insieme a diverse altre capitali europee, da Budapest a Parigi, da Lussemburgo a Vienna e Atene, è particolarmente concentrato sulla scena fotografica dell’Europa centrale e orientale, ma ogni anno porta in città anche mostre di grandi stelle della fotografia mondiale, contemporanee e non. 31 Quest’anno l’ospite di riguardo del Mesiac fotografie sarà il fotografo americano Bruce Gilden, membro dell’agenzia Magnum e da cinque decenni tra i maggiori autori di street photography, con la sua mostra “Beautiful Disaster” che aprirà presso Dom umenie. Il suo sguardo energico e originale negli scatti per le strade di New York, arrivando molto vicino ai suoi soggetti, lo ha consacrato come un maestro della street photography. Facebook

