Sme Rodina: Jaguar Land Rover offre salari da 650 euro lordi

La società automobilistica Jaguar Land Rover a Nitra offre impieghi a partire da 650 euro lordi mensili. Queste le offerte pubblicate nel bollettino degli annunci di lavoro dell’Ufficio del lavoro ÚPSVaR, secondo il deputato Milan Krajniak del partito d’opposizione Sme Rodina. In questo modo di sicuro non troverà personale in loco disponibile a lavorare per questi salari, dice il deputato, che accusa l’azienda inglese di avere così trovato il modo per spingere il governo a liberalizzare le restrizioni sull’impiego di lavoratori stranieri, in particolare da Ucraina e Serbia, che si accontentano di lavorare a salari più bassi. Krajniak ricorda che il secondo governo di Robert Fico ha concesso a JLR 130 milioni di euro di stimoli diretti agli investimenti, e sta spendendo altri 500 milioni per la costruzione del parco industriale Nitra-Sever.

Nella richiesta di incentivi la società aveva promesso, sottolinea Krajniak, salari medi di 1.200 euro lordi. I deputati di Sme Rodina invitano il ministro dell’Economia Peter Ziga (Smer-SD) e quello dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) a sospendere qualunque tipo di aiuti a Jaguar finché l’impresa non mantiene le sue promesse. Il portavoce del ministro dell’Economia ha chiarito in seguito che l’erogazione di fondi statali alla JLR sono sotto la lente della Commissione europea, che non permetterà di sgarrare.

L’azienda, il quotidiano Hospodarske Noviny, ha detto che i salari per i lavoratori qualificati staranno all’interno di un range che va da 900 a 1.800 euro al mese, compresi premi, bonus e tredicesima, a seconda del tipo di lavoro e l’esperienza. JLR ha negato l’interesse a occupare lavoratori stranieri, e dice di stimare che la maggior parte della forza lavoro per l’impianto di Nitra proverrà dalle zone limitrofe.

