Da Bratislava per l’inverno si vola verso 26 destinazioni in 18 paesi, 3 in Italia Ha preso il via ieri 29 ottobre l’orario invernale dell’Aeroporto di Bratislava, con una offerta di 26 collegamenti diretti per destinazioni in 18 paesi, il numero più alto degli ultimi nove anni nel periodo invernale. Novità assoluta, o per meglio dire un ritorno gradito, è il volo per Bologna di Ryanair, che sarà operativo con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. Un altro ritorno della compagnia irlandese è la linea per Eliat-Ovda in Israele, che per un paio di settimane in novembre per lavori all’aeroporto farà scalo nella capitale Tel Aviv. Proseguono i collegamenti regolari di Wizz Air per Sofia e Varsavia, lanciati in estate, con rispettivamente 3 e 4 voli a settimana. Oltre a Ryanair (16 linee) e Wizz Air (4 linee), operano su Bratislava anche Czech Airlines (Praga, Košice), Air Cairo (Hurghada, Marsa Alam), Pobeda (Mosca) e Flydubai (Dubaj). Lo scalo slovacco avverte i passeggeri che sia Ryanair che Wiiz Air stanno cambiando le loro regole per il trasporto dei bagagli. È dunque necessario prima di imbarcarsi di informarsi bene, leggendo le condizioni attuali sulle carte di imbarco e sui siti delle compagnie. Durante l’inverno saranno dunque disponibili da e per l’Italia tre voli di linea diretti: Bologna, 2 voli a settimana

Roma Ciampino, 3 voli a settimanali

Milano Bergamo, 4 volte a settimana

