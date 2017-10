Uova, prezzi alle stelle a causa dello scandalo del fipronil

I prezzi degli uova in Slovacchia sono aumentati dopo lo scandalo del fipronil, scrive oggi con richiamo in prima pagina il quotidiano Hospodarske Noviny. La presenza di tossine nei prodotti preparati con uova provenienti soprattutto dai Paesi Bassi ha portato l’autorità sanitaria nazionale a fare oltre 300 controlli in tutto il paese, che hanno portato alla liquidazione di tonnellate di uova e miscele di uova contaminate, provocando una carenza di uova sul mercato e dunque un aumento dei prezzi ai clienti finali.

La portavoce della Camera slovacca per l’agricoltura e l’industria alimentare (SPPK) conferma che lo scandalo del fipronil è la ragione del rincaro delle uova, che oggi vengono cedute a 10 centesimi l’uno o anche di più in certe aree. Qualcosa di simile è avvenuto in Repubblica Ceca, dove un uovo costa 3,6 corone,e in altri paesi europei. Secondo il giornale, le autorità stimano che i prezzi saliranno ancora di più sotto Natale quando si fanno solitamente grandi acquisti di uova per preparare dolci e altre pietanze per le festività.

