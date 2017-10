Ex deputato Smer assolto dall’accusa di maltrattamenti e abusi sulla moglie L’ex deputato Vladimír Jánoš del partito socialdemocratico Smer-SD è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti alla moglie. Dal momento che né lei né la figlia mostravano segni di sofferenze fisiche o mentali, il tribunale distrettuale di Prievidza (regione di Trenčín) ha deciso di prosciogliere l’imputato. Ha comunque passato il caso all’autorità distrettuale per verificare se Jánoš possa essere indagato per reati contro la convivenza civile. La signora Jánoš si è detta molto delusa del verdetto, e al quotidiano Sme ha detto di voler invitare tutte le donne vittime di abusi a non rinunciare a combattere, permettendo ai loro mariti di proseguire con le vessazioni. Il procuratore ha fatto appello al verdetto. Jánoš fu accusato di aver abusato di sua moglie nel marzo 2015, dopo la pubblicazione delle trascrizioni di alcune registrazioni audio su Internet il 3 marzo, dove si sentiva l’imputato maltrattare e minacciare verbalmente la moglie. Secondo l’accusa, egli avrebbe abusato fisicamente della consorte, minacciandola con una pistola e impedendole di vedere la sua famiglia. Minacce che l’uomo ha sempre negato, al tempo stesso dimettendosi da deputato e anche dalla funzione di capo distrettuale di Smer a Prievidza. L’avvocato della moglie Iveta aveva presentato una denuncia per ricatti, minacce e coercizione. All’inizio di novembre 2015 lo stesso avvocato aveva pubblicato sul web un video girato da lui nel quale la moglie accusava il marito. Ma la signora gli revocò il mandato, dicendo di non averlo autorizzato a divulgare il video. Nel filmato, la signora Janos raccontava degli abusi ma anche che il marito portava a casa grandi quantità di denaro di cui lei non conosceva la provenienza. Su quest’ultima questione aveva indagato l’Agenzia nazionale anticrimine (Naka) che però non è arrivata a nulla e ha chiuso l’inchiesta nel luglio 2016. Per la legge slovacca, i reati di cui è stato accusato Jánoš prevedono una condanna penale da sette a quindici anni di galera. (Red) –

