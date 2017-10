Eurostat corregge il deficit 2016 della Slovacchia al 2,19%, mezzo punto in più

Eurostat ha corretto il disavanzo della Slovacchia per il 2016, aumentandolo di 400 milioni di euro rispetto ai dati emessi in primavera. L’istituzione dell’UE ha aggiornato il deficit dei conti pubblici basando i calcoli su una raccolta di imposte dalle imprese inferiore al previsto e su una riclassificazione delle entrate da dividendi che ha toccato in particolare gli utili dall’azienda del gas SPP di cui lo Stato è socio. In questo modo il buco di bilancio slovacco è stato lo scorso anno pari al 2,19% del PIL, mezzo punto percentuale in più della stima precedente, ma comunque meglio del 2,74% del 2015. Nella notifica di primavera il deficit slovacco era risultato pari all’1,68%, addirittura inferiore all’obiettivo dell’1,9% fissato a suo tempo dal governo, che aveva previsto per il 2017 un ulteriore calo all’1,29% per poi scendere sotto l’1% e arrivare al pareggio, secondo il ministro Kazimir, nel 2020. Un obiettivo che dopo la rettifica diventa meno realistico, dicono gli analisti.

Con la correzione sul 2016, tuttavia, la Slovacchia non ha raggiunto il suo obiettivo di deficit per l’anno passato, con il secondo sforamento in Europa dopo la Grecia, ha scritto Eurostat. Il ministero slovacco delle Finanze sapeva già da settembre di questa cosa, e il ministro delle Finanze Peter Kazimir già allora si lamentò per la diversa metodologia adottata da Eurostat nonché per i redditi da dividendi, una situazione che si era verificata già lo scorso anno.

Secondo l’Istituto di Politica Finanziaria (IFP), braccio statistico del ministero delle Finanze, le errate previsioni sulla raccolta fiscale dalle persone giuridiche sono dovuti alla differenza tra redditività e risultati economici reali delle società. Se la redditività è cresciuta nel 2016 del 6%, gli utili reali delle aziende sono diminuiti del 4,4%.

