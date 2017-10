I migliori ospedali slovacchi sono a Ruzomberok e Stara Lubovna

L’Ospedale Militare Centrale SNP di Ružomberok e l’Ospedale di Stará Ľubovňa, rispettivamente nelle regioni di Žilina e Prešov, sono i migliori ospedali in Slovacchia per il 2017. A dirlo è l’Istituto per le riforme economiche e sociali (INEKO), che ha svolto la sua valutazione annuale delle strutture sanitarie nel paese. L’ospedale di Ružomberok ha ottenuto il miglior punteggio nella categoria degli ospedali statali e universitari, davanti a Nitra e Banska Bystrica, mentre quello di Stará Ľubovňa è arrivato in testa alla lista degli ospedali generali, seguito dall’ospedale di Košice-Šaca e Poprad.

Le strutture sanitarie sono state confrontate in base alla soddisfazione dei pazienti, alla qualità dell’assistenza sanitaria offerta, alla trasparenza e alla governance dell’ospedale. I dati statistici utilizzati per l’analisi sono stati forniti dai tre assicuratori sanitari, dall’Ufficio di vigilanza per la sanità, dal ministero della Sanità e dagli stessi ospedali. Il think tank INEKO avverte tuttavia che il suo indice non può essere preso come una indagine completa della qualità delle strutture sanitarie in Slovacchia.

I tre peggiori ospedali sono risultati essere i nosocomi di Považská Bystrica (regione di Trenčín), Galanta (regione di Trnava) e Prievidza (regione di Trenčín).

(Red)

Foto skeeze CC0