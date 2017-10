Cento anni da Caporetto, una mostra e incontri organizzati dal Cedos di Treviso Oggi, 24 ottobre, si inaugura un nuova mostra del CEDOS, il Centro documentazione storica sulla Grande Guerra, per ricordare il Centenario di Caporetto, che apre un programma di eventi e manifestazioni che si terranno nei mesi di ottobre e novembre per riflettere sulla Grande Guerra e ripercorrerne la memoria partendo proprio da questa data cruciale. Si parte il 24 ottobre, con l’inaugurazione della nuova mostra fotografica “Caporetto 1917“, a Villa Panizza di Paese, Treviso. Le immagini, tratte dal prezioso archivio CEDOS, propongono un percorso che conduce indietro di un secolo, all’inizio di quella dodicesima battaglia dell’Isonzo i cui esiti sono stati decisivi per la storia dell’ultimo anno di guerra. Lo storico Pier Paolo Cervone introdurrà la mostra, che rimarrà aperta fino al 24 novembre il venerdì (14.30-18.30) e nei weekend (10.00-12.30 e 14.30-18.30). Sabato 4 novembre Simone Menegaldo assieme ad un spettacolo degli Sgrafalopa parlerà agli studenti del centenario di Caporetto. Alle 9.00 si terrà anche il colloquio storico “Caporetto, cent’anni”. Interverranno Suor Albarosa Ines Bassani (Le donne e la sventura nei territori occupati), Lucio De Bortoli (Resilienza nella Destra Piave), Paolo Gaspari (Caporetto, la fine delle leggende), Danilo Gasparini (Guerra, agricoltura, fame), Paolo Pozzato (Caporetto, fra verità, mezze verità e menzogne), Chiara Scinni (Treviso e le donne da Caporetto a Vittorio Veneto) e Luigino Scroccaro (Aerei, assi e aeroporti dopo Caporetto). Sabato 11 novembre sarà protagonista Francesca Gallo che, introdotta da Simone Menegaldo, guiderà i presenti nei canti della Grande Guerra con il concerto “…e la chiamavano Grande“, che anticipa l’uscita del prossimo Quaderno del Cedos dedicato proprio al tema e che avrà in allegato un cd. Venerdì 17 novembre, infine, saranno presentate alcune novità editoriali legate alle Grande Guerra con Lucio De Bortoli, Antonella Santini, Chiara Scinni e Sergio Tazzer, direttore Cedos. Il programma completo è . Informazioni: Facebook

