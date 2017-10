Domenica matinée alla RAI di Torino della Salon Orchester di Michal Duris Domenica 29 ottobre presso l’Auditorium della RAI di Torino si terrà un concerto della Salon Orchester dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dallo slovacco Michal Ďuriš, violino concertatore. La matinée, che aprirà la stagione concertistica del programma “Le domeniche dell`Auditorium”, riproporrà sotto il titolo “Wiener melange” musiche immortali dei compositori mitteleuropei, tra la famiglia Strauss, Franz Lehar e molti altri, in una riscoperta dell’eleganza e raffinatezza dell’atmosfera dei caffè viennesi di una volta. La Salon Orchester, specializzata nelle musiche tipiche dei balli viennesi, è composta da musicisti dell’Orchestra Nazionale della RAI:

Michal Ďuriš – violino concertatore (“Stehgeiger”)

Antonio Bassi – violino obbligato

Paolo Giolo – 2° violino

Agostino Mattioni – viola

Carlo Pezzati – violoncello

Antonello Labanca – contrabbasso

Salvatore Passalacqua – clarinetto e rullante

Marco Braito – tromba – Quando: domenica 29 ottobre, ore 10:30

Dove: Auditorium RAI, via G. Rossini, Torino

Biglietti a 5 euro

Info e programma:

Info: Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Ex deputato Smer assolto dall’accusa di maltrattamenti e abusi sulla moglie Lavoro, il domani che verrà »

news giorno x giorno ottobre: 2017 L M M G V S D « Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ARCHIVIO ARCHIVIO Seleziona mese ottobre 2017 (128) settembre 2017 (206) agosto 2017 (125) luglio 2017 (193) giugno 2017 (162) maggio 2017 (241) aprile 2017 (240) marzo 2017 (280) febbraio 2017 (260) gennaio 2017 (199) dicembre 2016 (217) novembre 2016 (253) ottobre 2016 (238) settembre 2016 (254) agosto 2016 (196) luglio 2016 (206) giugno 2016 (250) maggio 2016 (277) aprile 2016 (266) marzo 2016 (227) febbraio 2016 (184) gennaio 2016 (210) dicembre 2015 (186) novembre 2015 (238) ottobre 2015 (268) settembre 2015 (198) agosto 2015 (114) luglio 2015 (264) giugno 2015 (248) maggio 2015 (203) aprile 2015 (216) marzo 2015 (209) febbraio 2015 (200) gennaio 2015 (119) dicembre 2014 (145) novembre 2014 (202) ottobre 2014 (225) settembre 2014 (227) agosto 2014 (190) luglio 2014 (202) giugno 2014 (210) maggio 2014 (260) aprile 2014 (205) marzo 2014 (248) febbraio 2014 (228) gennaio 2014 (149) dicembre 2013 (136) novembre 2013 (187) ottobre 2013 (203) settembre 2013 (183) agosto 2013 (166) luglio 2013 (146) giugno 2013 (158) maggio 2013 (181) aprile 2013 (199) marzo 2013 (159) febbraio 2013 (171) gennaio 2013 (190) dicembre 2012 (130) novembre 2012 (183) ottobre 2012 (244) settembre 2012 (209) agosto 2012 (195) luglio 2012 (212) giugno 2012 (239) maggio 2012 (228) aprile 2012 (197) marzo 2012 (277) febbraio 2012 (250) gennaio 2012 (209) dicembre 2011 (240) novembre 2011 (275) ottobre 2011 (286) settembre 2011 (295) agosto 2011 (344) luglio 2011 (285) giugno 2011 (349) maggio 2011 (392) aprile 2011 (320) marzo 2011 (363) febbraio 2011 (293) gennaio 2011 (305) dicembre 2010 (290) novembre 2010 (285) ottobre 2010 (331) settembre 2010 (321) agosto 2010 (329) luglio 2010 (307) giugno 2010 (285) maggio 2010 (234) aprile 2010 (68) marzo 2010 (23) febbraio 2010 (13) pubblicità google