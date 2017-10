Serata spoken word a Roma con il poeta slovacco Jancek

Venerdì 27 ottobre si terrà a Roma, al Teatro Studio Uno, una serata spoken word intitolata „Voice Check” con letture di poesie polacche, slovacche, ungheresi e italiane. Per la Slovacchia parteciperà il poeta e performer Vlado Janček, autore di aforismi e poesie brevi e minimaliste che pubblica con intervalli di tempo molto lunghi. Come autore di prosa è stato due volte finalista del concorso letterario „Racconto“ (1997, 2000) e in ambito drammaturgico è invece autore di brevi opere radiofoniche e teatrali. Partecipa regolarmente a competizioni di Poetry slam ceche e slovacche e negli ultimi anni ha avuto successo anche come autore dei testi, cantante e chitarrista della band Saténové ruky.

–

Quando: 27 ottobre 2017, ore 21:00

Dove: Teatro Studio Uno, via Carlo della Rocca 6, Roma