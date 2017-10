Agenzia del farmaco, tra Milano, Vienna e Bratislava la decisione sarà politica

Nonostante la frenesia di chi a Bruxelles lavora nella convinzione che Milano abbia reali possibilità di attirare in città la nuova sede dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), come Berlusconi che proprio nei giorni scorsi si è speso in tal senso, è probabilmente Amsterdam che dà le maggiori garanzie per un passaggio pulito e facile dell’autorità UE per i farmaci che deve lasciare Londra dopo la Brexit. Ma c’è un ma. In questi giorni si assiste a una ripresa delle quotazioni di Bratislava e anche di Vienna, che dopo le ultime elezioni rischia di spostarsi verso est avvicinandosi alle posizioni dei paesi di Visegrad e snobbando l’Unione europea. E secondo alcuni proprio allo scopo di trattenere l’Austria nel club c’è chi, tra cui Merkel e Juncker, sarebbe disposto a il business dell’EMA per evitare guai peggiori. Il trionfatore delle elezioni austriache, il popolare Sebastian Kurz che ha ricevuto l’incarico di formare un governo dal suo presidente appena venerdì, avrebbe cominciato a muoversi nelle lobby di Bruxelles dove avrebbe ricevuto dei “si può fare”, mentre a casa sua si prevede un’alleanza con gli ultranazionalisti dell’FPO.

Bratislava, dal canto suo, se incassa l’appoggio completo dei compagni del V4 deve però fare fronte a requisiti non proprio eccellenti per avere l’agenzia, e all’ostilità dei dipendenti che proprio non vorrebbero trasferirsi in Slovacchia. E non bastano gli ultimatum come quello del vice ministro degli Esteri Ivan Korcok che la settimana scorsa ribadiva come fosse “giusto e dovuto” che l’agenzia sia assegnata a Bratislava, mentre sarebbe e che sarebbe scorretto e iniquo darla a un paese che già ospita altre agenzie europee.

(Red)

–

Foto Suissgirl/CC0