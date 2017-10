I leader del V4 a cena dal capo della Commissione UE Juncker I capi di governo dei quattro paesi di Visegrad sono stati invitati a cena ieri dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker allo scopo di avere una discussione informale che nelle intenzioni non dovrebbe finire sui giornali. I quattro primi ministri Robert Fico, Viktor Orban, Beata Szydlo e Bohuslav Sobotka si sono astenuti dal tenere una conferenza stampa, e solo quest’ultimo ha poi fornito ai media una breve dichiarazione sulla discussione avuta con Juncker. Dopo la cena, durata un paio di ore, i leader del V4 sono poi stati ospiti di Orban presso la rappresentanza permanente dell’Ungheria all’UE. Il rappresentante permanente della Slovacchia all’UE, Peter Javorcik, ha affermato che l’iniziativa di Juncker ha fatto seguito all’incontro con Fico a Bruxelles in luglio, quando il premier slovacco si era fatto portavoce delle richieste dei paesi di Visegrad alla Commissione europea per risolvere il problema dei doppi standard di qualità nel cibo, che i leader del V4 hanno affrontato anche venerdì 13 ottobre nel summit di Bratislava alla presenza dei commissari UE per i consumatori Jourova e per la sicurezza alimentare Andriukaitisa. Ma nel corso della cena dovrebbero essere stati trattati anche altri temi che vedono il V4 in posizioni distanti da Bruxelles, come le migrazioni, la riforma di Schengen, la direttiva sui lavoratori e il settore energetico. Questo tipo di riunioni potrebbe essere in futuro la soluzione per trovare consensi prima dei vertici a 28, come il consiglio dell’UE che si tiene oggi e domani. (Red) –

