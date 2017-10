A Zilina un monumento ai soldati uccisi in missioni estere È stato inaugurato a Zilina lunedì 16 ottobre, nella caserma del Quinto reggimento speciale, un memoriale ai caduti nelle operazioni delle forze speciali all’estero. Il ministro della Difesa Peter Gajdos (SNS), che ha presenziato alla cerimonia, ha ricordato il capitano Edmund Makovnik e il sergente Patrik Frastia che hanno perso la vita insieme a capitano statunitense David Lyon il 27 dicembre 2013 in un attacco suicida contro un convoglio militare in Afghanistan. Gajdos, parlando davanti ai soldati, oltre che al capo di stato maggiore delle Forze armate generale Milan Maxim e all’ambasciatore Usa Adam Sterling, ha sottolineato che l’iniziativa è un segno di «memoria e rispetto per i nostri commilitoni». Il presidente della commissione parlamentare Difesa e sicurezza Anton Hrnko (SNS), anch’egli presente all’evento, ha aggiunto che questo è il terzo monumento in onore a soldati slovacchi che hanno perso la vita prestando servizio in missioni estere. Chi va a combattere «per la nazione in un paese straniero», deve essere rassicurato dal fatto che se succede loro qualcosa non saranno dimenticati. «Non dimenticheremo il loro sacrificio per il bene dello Stato, della nazione, della patria, della pace e della democrazia, combattendo contro coloro che minacciano la pace, la democrazia e tutti i nostri valori», ha detto Hrnko. Il 27 dicembre 2013 a Kabul un’automobile piena di esplosivo è stata fatta esplodere accanto a un convoglio militare NATO della missione ISAF. L’esplosione nella parte orientale della capitale afghana, avvenuta a circa un chilometro dalla base NATO di Camp Phoenix, è stata rivendicata dai talebani e ha ucciso due slovacchi (il 34enne Edmund Makovnik di Košice e il 39enne Patrik Frastik di Kysucke Nove Mesto, entrambi del Quinto reggimento della base di forze speciali a Zilina) e un soldato americano, ferendo sei passanti civili. Le tre vittime erano a bordo di un veicolo corazzato alla testa del convoglio, un lavoro di routine svolto più volte al giorno. (Red) –

