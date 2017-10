Fico e Orban inaugurano lavori per nuovo ponte sul Danubio Robert Fico ha inaugurato ieri insieme al premier ungherese Viktor Orban i lavori di costruzione del nuovo ponte sul Danubio tra la città slovacca di Komarno e Komarom, in Ungheria, che sono oggi collegate da un unico ponte stradale e che in passato, nel Regno d’Ungheria, formavano una singola città su entrambe le sponde del fiume. Fu il Trattato del Trianon, dopo la prima guerra mondiale, a stabilire lo smembramento dell’Ungheria e la nascita della Cecoslovacchia, tagliando la città a metà. Il nuovo ponte di 600 metri sul Danubio, che dovrebbe essere pronto entro la fine del 2019 anche grazie a fondi dell’UE, permetterà ai camion pesanti di attraversarlo senza più passare attraverso i centri delle due città Riferendosi alle eccellenti relazioni tra i due paesi, Fico ha detto che è raro oggi vedere in politica una stretta di mani per concludere un reale accordo valido a tutti gli effetti, come è successo in questo caso. «Incontriamo politici che si stringono le mani ma il giorno dopo chiedono qualcos’altro», ha detto, lodando il collega ungherese per aver mantenuto le sue promesse nei confronti della Slovacchia, e ha auspicato che anche nella politica europea si possa mantenere un senso comune di tale portata. Fico ha ricordato l’impegno del suo governo nel fare il possibile per la minoranza ungherese in Slovacchia, ed ha detto di apprezzare l’aiuto in questo frangente di Bela Bugar, leader del partito slovacco-ungherese Most-hid e suo partner di coalizione. Orban dal canto suo ha apprezzato che i due paesi condividano la visione sulle migrazioni e sulla necessità della protezione dei confini, e si augura che il progetto del ponte sia uno di quei fatti che contribuiscano a difendere le frontiere esterne e invece confermino come il Danubio unisca, anziché dividere, ungheresi e slovacchi. (Red) –

