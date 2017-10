Il mondo in breve Per il governo catalano le possibilità di dialogo con Madrid dopo la collocazione in stato di detenzione provvisoria di due dirigenti indipendentisti, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, accusati di sedizione. “La Spagna imprigiona dei dirigenti della società civile per aver organizzato manifestazioni pacifiche. Abbiamo di nuovo, tristemente, dei prigionieri politici”, il presidente catalano Carles Puigdemont. I presidenti delle due grandi organizzazioni indipendentiste catalane, Anc e Òmnium, sono accusati in relazione alle manifestazioni di Barcellona del 20 e il 21 settembre. In diverse città della Catalogna poco dopo la diffusione della notizia sono scoppiate delle protest pacifiche.

Il ministro dell’interno maltese l’arrivo di investigatori dell’Fbi e dai Paesi Bassi per indagare sulla morte della giornalista Daphne Caruana Galizia. Galizia, 53 anni, aveva contribuito a svelare lo scandalo dei Panama Papers e in particolare dei cosiddetti Malta Files, un’inchiesta che aveva travolto il governo della Valletta. La giornalista, che aveva denunciato di esser stata minacciata, è morta nell’esplosione della sua auto a poca distanza da casa, a Bidnija. Suo figlio, Matthew Galizia, ha denunciato l’abbandono e le minacce ricevute da sua madre e il post pubblicato su Facebook che si rallegrava della morte della reporter.

La città siriana di Raqqa, l’ex capitale del gruppo Stato islamico (Is), dalle Forze democratiche siriane (Sdf), un’alleanza curdo-araba siriana sostenuta dagli Stati Uniti. Gli ultimi miliziani dell’Is rimasti in città sarebbero stati fatti uscire insieme alle loro famiglie. Negli ultimi giorni sono stati circa tremila i civili che hanno abbandonato Raqqa, assediata da quattro mesi dalle Forze democratiche siriane.

Dalla fine di agosto le persone della minoranza musulmana rohingya fuggite dalla Birmania e arrivate in Bangladesh. Lo hanno dichiarato oggi le Nazioni Unite, avvertendo che almeno 15mila rifugiati sono ancora bloccati al confine. L’agenzia dell’Onu per i rifugiati ha invitato le autorità bangladesi a rimuovere gli ostacoli per il loro trasferimento.

Il governatore della California Jerry Brown una legge che riconosce ufficialmente un terzo genere. Dal 2019, anno di entrata di vigore della norma, i californiani saranno in grado di identificarsi sui documenti con il genere non binario, cioè né maschile né femminile, oppure con entrambi, oppure con una combinazione dei due. Dal 1 settembre 2018 non sarà più richiesto alle persone che vogliono cambiare genere sul proprio certificato di nascita di presentare in tribunale un certificato medico che attesti un’operazione chirurgica. ( , cc-by-nc-nd) –

