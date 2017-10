Aumento generalizzato dei prezzi in settembre, +5,3% alimentari e bevande analcoliche

Nel mese di settembre, secondo l’annuncio dell’Ufficio di Statistica slovacco, i prezzi al consumo in Slovacchia hanno registrato una crescita dell’1,6% su base annua, in particolare per alcuni settori come prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,3%), trasporti e logistica (+3,2%), sanità (+2,7%), hotel e ristoranti (+2,6%) dei prodotti e servizi vari (+2,3%). In calo invece i prezzi degli alloggi, dell’acqua, elettricità, gas e altri carburanti, diminuiti tutti dell’1,2%, mentre una flessione più moderata, dello 0,4%, si è visdta per arredi, attrezzature per la casa e nelle spese per manutenzione domestica.

Nel complesso, a settembre i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, con picchi per i prezzi dell’istruzione (+0,8%), cibi e bevande analcoliche (+0,5%), trasporti (+0,4%) e alberghi e ristoranti (+0,3%), con decrementi, dello 0,1%, solo per mobili, apparecchiature domestiche e manutenzione delle case, e prodotti e servizi vari. Invariati i prezzi di servizi sanitari, servizi postali e spese per cultura e svago.

Nei primi nove mesi di quest’anno i prezzi per i consumatori hanno registrato una crescita media dell’1,1% su base annua.

(Red)