Anche a settembre record all’aeroporto di Bratislava. Nei nove mesi oltre 1,5 milioni di passeggeri Anche nel mese di settembre l’aeroporto M.R. Stefanik di Bratislava ha registrato il miglior risultato degli ultimi nove anni, con il passaggio nello scalo di 220.543 passeggeri, il 16% in più rispetto allo scorso anno. Ancora maggiore l’aumento del traffico merci, arrivato a settembre a 2.131 tonnellate, il 20% in più di un anno fa. In crescita, sebbene più moderata anche il numero di voli che nel mese di settembre hanno totalizzato 2.825 partenze e arrivi, +3% su base annua. Come ha annunciato in una conferenza stampa il ceo della società aeroportuale Jozef Pojedinec, nei nove mesi del 2017 sono passati per l’aeroporto 1.557.563 viaggiatori (+10%), e nel settore charter si è registrato un vero boom con il 34% di passeggeri in più dall’inizio dell’anno. Il record è stato segnato dalla destinazione vacanziera di Antalya, in Turchia, visitata quest’anno da 85.000 turisti, l’83% in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo tra gennaio e settembre l’aumento della quantità di merci trasportate è stato dell’11%, per un totale di 18.043 tonnellate, e i 21.109 decolli e atterraggi hanno segnato una crescita annua del 4%. I voli di linea hanno mantenuto il livello di passeggeri dello scorso anno, e la minore frequenza di voli Ryanair è stata compensata dall’aumento di collegamenti garantiti da Wizz Air, che ora gestisce sei linee regolari, tra cui i nuovi collegamenti con Tuzla, Cluj, Varsavia e Sofia. Aumenti di viaggiatori si sono visti anche nei voli per Mosca con Pobeda e per Dubai con il vettore Flydubai. Le 5 destinazioni più popolari dall’aeroporto di Bratislava rimangono Londra-Stansted, Dublino, Antalya, Milano-Bergamo, Mosca-Vnukovo. (La Redazione) –

