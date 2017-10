La Slovacchia turistica: la regione di Liptov La regione di Liptov si trova nel nord della Slovacchia e la sua parte nord-orientale confina con la Polonia. Il suo paesaggio naturale è uno dei più belli in Slovacchia. I monti Veľká Fatra, il crinale dei Chočské vrchy e la cresta dei monti Tatra occidentali costituiscono il limite settentrionale della regione. Il confine meridionale della regione coincide con la cresta dei Bassi Tatra, e la cresta dei Veľká Fatra segna il confine occidentale. I fiumi Čierny Váh e Biely Váh nascono nella regione di Liptov e la loro confluenza crea la Váh – il fiume più lungo in Slovacchia. Grazie a risorse naturali uniche e ai suoi monumenti culturali, Liptov è una delle regioni più belle della Slovacchia. La maggior parte del suo territorio è montuoso, ricco di boschi e uno splendido panorama naturale. Le zone più importanti di Liptov sono quelle protette del Parco Nazionale dei Tatra (Tatranský národný park – Tanap), del Parco Nazionale dei Nízke Tatry (Národný park Nízke Tatry) e del Parco Nazionale dei Veľká Fatra (Národný park Veľká Fatra). L’elevato livello di protezione dimostra il valore cruciale dell’ambiente naturale nella regione di Liptov. Le escursioni a piedi e in bicicletta in estate, e lo sci di discesa e di fondo in inverno (nel complesso di Jasna, il più grande del suo genere in Slovacchia) sono le attività favorite dai visitatori di questo territorio. Le enormi risorse sotterranee della regione si possono assaggiare con la visita di diverse grotte aperte al pubblico (Demänovská jaskyňa Slobody – Grotta Demänovská della Libertà, Demänovská ľadová jaskyňa – Grotta di ghiaccio Demänovská e Važecká jaskyňa – Grotta Važecká), e facendo il bagno nelle numerose sorgenti di acque minerali e termali pubbliche. A completare il quadro sono il bacino di Liptovská Mara (il Mare di Liptov), la riserva di acqua potabile più grande della Slovacchia, e i parchi termali Tatralandia e Bešeňová. –

