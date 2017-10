La Settimana della Lingua Italiana a Bratislava La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è una manifestazione promossa ogni anno dalla rete culturale e diplomatica italiana nel corso della terza settimana di ottobre intorno ad un tema che funge da filo conduttore per l’organizzazione di un vasto programma culturale focalizzato alla diffusione della lingua italiana. L’iniziativa nasce nel 2001 da un’intesa tra il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca, e si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. L’edizione 2017 della Settimana della Lingua italiana nel mondo sarà dedicata al tema “L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”. Tra gli eventi dell’inziativa organizzati a Bratislava dall’Istituto Italiano di Cultura ricordiamo quelli di maggior richiamo: 16 ottobre, ore 18:00

Palazzo Primaziale, Bratislava

OLEN CESARI (violino), LAVINIA MANCUSI (voce), MICHAEL RODI (pianoforte)

Concerto inaugurale della XVII Settimana

Ingresso libero

Vedi articolo 17 ottobre, ore 18:00

Galéria 19, Lazaretská 19, Bratislava

PAOLO MAURENSIG: LA VARIANTE DI LÜNEBURG

Presentazione del romanzo pubblicato recentemente in lingua slovacca dalla Casa Editrice Slovart con la traduzione di Mária Štefánková

Lettura dei brani: Božidara Turzonovová

In lingua slovacca / ingresso libero

18 ottobre, ore 18:30

Istituto Italiano di Cultura, Kapucínska 7, Bratislava

IL CINEMA ITALIANO – DALL’ESTETICA DEL NEOREALISMO ALLA GRANDE BELLEZZA

Conferenza del Dr. Juraj Oniščenko (in lingua slovacca) 19 ottobre, ore 17:00

Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

Regia Pif, 2014, 85 min.

Una commedia su come crescere e amare nella Palermo della mafia. Un racconto lungo vent’anni attraverso gli occhi di un bambino. Proiezione organizzata per gli studenti del Liceo bilingue L. Saru in collaborazione con il Liceo L Saru. Il film sarà introdotto dalla prof.ssa M. Letizia Pallone.

In italiano con sottotitoli slovacchi

Ingresso libero 20 ottobre, ore 18:20

Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava

LA GRANDE BELLEZZA

Regia Paolo Sorrentino, 2013, 142 min.

Una commedia drammatica sulla ricerca del senso della propria esistenza.

Ingresso: 4,50 € / rid. 3,50 € (membri Cineclub, soci e studenti IIC, pensionati, ZTP) 25 ottobre, ore 19:00

Divadlo Astorka Korzo ’90, Nam. SNP 33, Bratislava

TEATRO DELLE ALBE (RAVENNA): RUMORE DI ACQUE

Spettacolo teatrale di Marco Martinelli, sul dramma delle migliaia di migranti che muoiono ogni anno inghiottiti dal Mediterraneo, inserito nel programma del Festival Astorka.

In italiano con i sottotitoli slovacchi

Inoltre, l’IIC propone un programma tematico accessibile al pubblico nell’ambito dei corsi di italiano dell’Istituto. Visto il numero limitato dei partecipanti l’interesse va segnalato via mail a corsi.iicbratislava@esteri.it. Infine, altri appuntamenti sono organizzati da istituti che hanno nel programma l’insegnamento della lingua italiana (a Bratislava e Nitra). Informazioni: Facebook

