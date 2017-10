Il Trio di Olen Cesari a Bratislava per la Settimana della Lingua Italiana In occasione dell’apertura della XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata al tema “L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”, si terrà a Bratislava lunedì 16 ottobre un concerto del trio composto dai musicisti Olen Cesari (violino), Lavinia Mancusi (voce) e Michael Rodi (pianoforte). Il programma contiene musiche sul tema dell’evento, che saranno alternati a composizioni dal repertorio del trio che si sta esibendo con successo in tutto il mondo. Il leader dell’ensemble, Olen Cesari, suona il violino da quando aveva tre anni appena, e si è diplomato giovanissimo al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Dopo aver incassato diversi premi internazionali Cesari si è trasferito negli Usa, dove ha sperimentato vari generi ed ha collaborato con personaggi del calibro di Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Jacob Dylan e Pearl Jam. In Italia ha suonato tra gli altri con artisti come Lucio Dalla, Max Gazzè, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Anna Oxa. Poliedrico e virtuoso del violino, Cesari ha una grande versatilità, unendo stili e sonorità diverse. La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che quest’anno si svolge dal 16 al 22 ottobre, è una manifestazione promossa dalla rete culturale e diplomatica della Farnesina in collaborazione con l’Accademia della Crusca nella terza settimana di ottobre dall’anno 2001. Ogni anno viene scelto un tema che funge da filo conduttore per un vasto programma culturale focalizzato intorno alla diffusione della lingua italiana all’estero. L’iniziativa si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. L’edizione 2017 della Settimana della Lingua italiana nel mondo sarà dedicata al tema “L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”. – Quando: lunedì 16 ottobre, ore 18:00

Dove: Sala degli Specchi, Palazzo Primaziale, Bratislava

Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Programma: brani da “La vita è bella”, “Nuovo cinema paradiso”, “Il padrino”, “Tammurriata nera” e altri

