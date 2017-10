Il Coro Apollo di Bratislava in concerto a Roma il 14 ottobre Sabato 14 ottobre il Coro Apollo di Bratislava, diretto dal Maestro Milan Kolena, terrà un concerto a Roma, presso la Basilica di Sant’Agnese in Agone. La serata è organizzata dalla , in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede, l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e l’Istituto Slovacco a Roma, nell’ambito delle manifestazioni culturali organizzate in occasione del centenario dalla nascita del Cardinale Domenico Bartolucci, illustre compositore e storico direttore della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Il , nato nel 1995 a Bratislava, è stato già in tour in Italia a Nuoro, Roma, Fano, Loreto e Olbia, dopo aver fatto tappa anche in Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Bosnia Erzegovina e Austria. La sua specialità è la musica sacra slovacca contemporanea, ma anima anche Sante Messe e partecipa a concerti di beneficenza. Si possono trovare informazioni sul direttore , e sul coro. Il giorno successivo, domenica 15, il coro slovacco accompagnerà la Santa Messa delle ore 12:00 presso l’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Per maggiori informazioni: segreteria@fondazionebartolucci.it – –

Sabato 14 ottobre 2017, ore 21:00

Basilica di Sant’Agnese in Agone

Via di Santa Maria dell’Anima 30/A, Roma Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il Trio di Olen Cesari a Bratislava per la Settimana della Lingua Italiana La coalizione di governo presenta il nuovo pacchetto sociale »