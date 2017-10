Dal 2018 anche i treni di Regiojet nel sistema di trasporto integrato della Regione di Bratislava La società privata di trasporto ferroviario RegioJet pianifica di essere parte del che consente di viaggiare sui diversi mezzi nella regione di Bratislava con un unico biglietto da inizio 2018. RegioJet gestisce attualmente i treni sulla la tratta regionale tra Bratislava e Komárno, e l’inclusione nel programma di trasporto integrato aiuterà i comuni periferici Podunajské Biskupice e Vrakuňa della capitale Bratislava, spesso sotto la pressione degli ingorghi causati da chi viaggia a Bratislava per lavoro o studio. All’interno del sistema di trasporto integrato RegioJet servirà sulla linea S70 le stazioni di Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-stop e Kvetoslavov. In futuro saranno aggiunte due nuove fermate: Martinský cintorin e Ružinov. La linea S70 passerà con frequenza di 15 minuti nelle ore di punta e 60 minuti durante il resto del giorno. L’azienda di coordinamento del trasporto integrato – Bratislavská Integrovaná Doprava (IDB) – sta lavorando attualmente sugli aspetti tecnici della vendita e controllo dei biglietti. L’ingresso di RegioJet nel sistema integrato dei trasporti regionali è considerato particolarmente importante, in quanto la società trasporta circa 182.000 persone al mese sulla rotta tra Bratislava e Kvetoslavov. (Fonte BDE) Facebook

