Fico, il posto della Slovacchia è nel nucleo fondamentale dell’Unione europea

Ancora una volta il premier slovacco ha spinto ieri sull’integrazione della Slovacchia in Unione europea, rimarcando che il paese deve essere parte del nucleo fondamentale della nuova unione, anche se molte questioni sono ancora da essere risolte. Robert Fico lo ha detto ieri nel corso di un dibattito pubblico presso l’università di Nitra, sottolineando di non vedere «prospettive migliori per il paese» e notando che è una occasione unica per «fare un altro passo avanti nello sviluppo del nostro paese».

Fico ha lamentato la mancanza di coesione fra i partiti slovacchi e lo scarso consenso sulla politica estera portata avanti dal suo governo, con «alcune forze politiche che non credono sia opportuno far parte del nucleo fondamentale dell’Ue». Altre invece «mettono addirittura in discussione l’appartenenza all’Unione». Per questo, per aumentare il sostegno e avere più spazio di manovra, il premier ha chiesto un «contributo più forte dagli altri attori istituzionali», ricordando quanto l’integrazione nell’Ue, nell’area Schengen e nell’eurozona siano di fondamentale importanza per il paese, e quanto fino ad oggi si siano rivelate vantaggiose per la società slovacca. Siamo a un bivio, e non c’è altra soluzione per noi che essere al centro della trasformazione, nel nucleo dell’UE, ha concluso il primo ministro.

Tra i temi che aspettano una soluzione in Europa vi sono ancora le migrazioni e la crescita del terrorismo nei diversi paesi membri, ma anche alcune questioni economiche, fra le quali il confronto con la Cina, la cui economia è già più grande di quella dell’Unione europea. Fico ha segnalato che le condizioni economiche dell’Europa non sono ottimali, dopo che le previsioni della strategia di Lisbona che stimavano che l’UE sarebbe divenuta la regione più ricca del mondo entro il 2010, non si è avverata. Ma la cosa peggiore per la competitività europea sarebbe avere una UE divisa.

(Red)

–

Foto (part.) cc-by-nc-sa