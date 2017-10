Regione di Banska Bystrica, Jan Lunter davanti a Kotleba L’imprenditore Jan Lunter, che si è candidato come indipendente alla presidenza della regione di Banska Bystrica, ha guadagnato la testa tra tutti i nomi in lista per la poltrona di governatore, con un certo vantaggio sull’attuale governatore Maria Kotleba. Lunter ha raggiunto nell’ultimo sondaggio dell’agenzia Focus il 30,9% dei voti, mentre Kotleba, leader del partito di estrema destra Nostra Slovacchia (LSNS) si è fermato al 22,2%. Terzo è Martin Klus di Libertà e Solidarietà (SaS) con l’11,0%, di poco sopra a un altro indipendente, il presidente del Museo dell’Insurrezione slovacca (Muzeum SNP) Stanislav Micev, che ottiene il 10,4%. Lunter, che poche settimane fa si era detto pronto a lasciare la corsa se al successivo sondaggio non fosse risultato primo, e davanti a Kotleba, ora ha dunque definitivamente confermato la sua candidatura e dato avvio allo sprint finale dell’ultimo mese di campagna prima del voto del 4 novembre. All’inizio di settembre Lunter e Kotleba erano praticamente appaiati, con il 21,8 e 21,1% rispettivamente. Un divario che in in meno di un mese si è considerevolmente allargato. Con questa situazione, non è impossibile che Klus e Micev decidano di ritirarsi, convogliando i propri voti su Lunter e garantendogli così un sostegno fondamentale per vincere la partita. Ma secondo il quotidiano Sme non è proprio così facile come sembra. Sme ricorda che Klus aveva recentemente criticato i sondaggi di Focus come poco credibili, e Micev affermava che Lunter si rifiuta di accordarsi con loro sul programma e un approccio comune alle elezioni in regione. Il giornale indica tuttavia che tutti i sondaggi fatti sembrano sottovalutare il reale sostegno a Kotleba. La corsa di Jan Lunter ha ricevuto l’appoggio di tutti e tre i partiti della coalizione di governo (Smer, SNS e Most-Hid). (Red) Facebook

