Capi dei parlamenti slovacco e ceco: insieme celebreremo i 100 anni della Cecoslovacchia Le relazioni ottime che contraddistinguono Repubblica Ceca e Slovacchia sono confermate anche dalla cooperazione tra i parlamenti dei due paesi, hanno ricordato dopo un incontro a Praga il 26 settembre il capo del parlamento slovacco Andrej Danko e il presidente della camera bassa ceca Jan Hamacek. I due funzionari hanno discusso dei diversi eventi che caratterizzeranno il 2018, e soprattutto il significativo anniversario dei 100 anni dalla fondazione della prima Repubblica Cecoslovacca, accordandosi nel preparare una proposta di commemorazione comune dell’anniversario, utilizzando anche il ricco archivio della camera dei deputati ceca. I due presidenti hanno anche discusso di cooperazione nella difesa e dell’acquisizione di caccia per l’aviazione della Slovacchia, un tema sul tavolo da diverso tempo e che ora è responsabilità di un ministro nominato dal Partito Nazionale Slovacco (SNS) di cui Danko è leader. Danko, che ne aveva parlato anche con il capo del governo ceco Bohuslav Sobotka il giorno prima, ha detto che tra le possibilità in campo c’è quella di negoziare per aggiungere le forniture alle forze aeree slovacche al contratto esistente per la difesa dello spazio aereo ceco. Per Danko è necessario dare avvio a un processo di selezione trasparente e garantire l’acquisto o la locazione di jet da combattimento senza concentrarsi su un particolare produttore o modello di aereo. I cechi usano jet svedesi Gripen della Saab, per i quali hanno un contratto di leasing a lungo termine. Hamceck ha detto che Praga intende verificare i vantaggi di adottare l’euro, ma non farà passi concreti prima di aver deciso che è vantaggioso per il paese dal punto di vista economico e sociale. Danko ha detto che il suo paese è pronto a condividere le esperienze fatte nell’ingresso nella moneta unica un decennio fa. (Red) –

