Domani a Giulianova scopertura di targa per legionario cecoslovacco Jan Kelbl

Domani, sabato 30 settembre, al cimitero monumentale di Giulianova (in provincia di Teramo) si terrà la cerimonia di posa di una targa bronzea in memoria di Jan Kelbl, soldato della Legione cecoslovacca deceduto a Giulianova il 13 aprile 1919. Alla cerimonia, oltre alle autorità cittadine, saranno presenti anche rappresentanti delle ambasciate della Repubblica Slovacca (il consigliere Lubica Salvatova Baiocchi) e della Repubblica Ceca in Italia, oltre a rappresentanti del Ministero della Difesa della Repubblica Ceca e dell’Associazione Legionari Cecoslovacchi. Jan Kelbl era nato a Hrušovany, in Boemia, il 7 maggio 1879, e aveva dunque 29 anni al momento del decesso. Ha combattuto con i legionari cecoslovacchi nel nord Italia.

La commemorazione è promossa dallo storico Walter De Berardinis in qualità di commissario provinciale dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon. La cerimonia si svolgerà sabato 30 settembre 2017 alle 16:30, presso il cimitero monumentale Città di Giulianova – ingresso EST.

(Red)