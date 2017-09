L’Università di Zilina stringe accordo con la californiana Berkeley per il trasporto intelligente Gli studenti post-laurea dell’Università di Žilina potranno frequentare soggiorni di studio presso la prestigiosa Università della California di Berkeley andandosi a specializzare in particolare sulle tecnologie di trasporto intelligente, con l’obiettivo di creare piattaforme per le innovazioni automobilistiche in Slovacchia. Un accordo di partenariato strategico tra le due università è stato firmato giovedì scorso a San Francisco alla presenza del vicepremier slovacco per gli Investimenti e l’Informatizzazione Peter Pellegrini, il cui ufficio provvederà al finanziamento di questi soggiorni di studio di un semestre, che per il momento riguarderà, dal prossimo anno accademico, un numero massimo di quattro dottorandi o giovani studiosi. Presente anche il presidente Andrej Kiska, nel corso di una visita negli Usa che ha incluso un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L’Università di Žilina (UNIZA, foto sopra) è stata premiata recentemente con la prestigiosa presidenza ERA della Commissione Europea nell’ambito del programma per l’implementazione di progetti pilota in un centro di ricerca e innovazione orientato alle sfide globali della società e l’ambiente, relativo alla risoluzione dei problemi di mobilità. Un progetto da cui ci si aspetta in futuro uno sbocco lavorativo per operativi altamente specializzati, e non solo nella regione. La collaborazione con Berkeley ha un significato importante, in quanto l’università americana svolge un ruolo decisivo nell’economia della California e i suoi ricercatori hanno fatto grandi progressi scientifici. L’università di Berkeley dispone di centri di innovazione delle più importanti società innovative nel mondo nel settore dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). (Red) –

Foto iModDesign/CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il presidente Kiska dovrà spiegare sua campagna a commissione parlamentare Sagan, dopo i tre mondiali pensa al quarto: “perché no?, vediamo” »