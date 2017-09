TV Markíza, prima stazione televisiva in Slovacchia, è in vendita

Il gruppo CME che fa capo a Time Warner le stazioni televisive in Europa centro-orientale. Oggetto del piano di dismissioni sono la slovacca Tv Markiza, la ceca Tv Nova e altre emittenti in Romania e Bulgaria, secondo quanto ha scritto il sito Echo24.cz, riportato anche dai media slovacchi. CME aveva venduto questa estate le sue attività in Slovenia e Croazia per 262 milioni di dollari.

È più di un anno che si parla della cessione di Markíza e Nova, voci che tuttavia non erano mai state confermate ufficialmente, e il prezzo dovrebbe superare il miliardo di euro. Secondo notizie di stampa, sarebbero i cinesi di CEFC, che hanno appena comprato il 50% del gruppo finanziario slovacco-ceco J&T, e la società ceca PPF di Petr Kellner, già proprietario di Generali per i mercati ceco e slovacco prima di cederla a Trieste due anni fa, i maggiori favoriti per l’acquisto. Per la PPF si tratterebbe di un ritorno, dato che in passato aveva già posseduto una quota di Nova, e alcuni siti prefigurano un possibile interesse di Agrofert, il gruppo che fa capo ad Andrej Babis, il ministro delle Finanze di Praga chiamato (e non solo dagli italiani) “il Berlusconi ceco”, che ha già diverse testate di stampa in portafoglio.

Potrebbe essere della partita anche l’altro forte gruppo finanziario slovacco, Penta, che è recentemente entrato nel settore dei media investendo in alcune note case editrici della Slovacchia, e che sarebbe dato per interessato anche per l’acquisto del tabloid Nový Čas e del quotidiano Pravda.

Dal suo quartier generale di Zahorska Bystrica, località alle porte della capitale, TV Markiza ha iniziato le trasmissioni il 31 agosto del 1996, da un’idea di Pavol Rusko. Secondo alcuni, ha contribuito alla fine dell’era Meciar, quando Rusko entrò in politica con un suo partito, Ano, e lui andò al governo nel 1998 con una coalizione di centro-destra. Gli americani di CME, inizialmente al 49%, acquisirono la totalità della proprietà di Markiza nel 2005. In seguito, la maggioranza di CME, che opera in diversi paesi dell’Europa centrale ed orientale. è finita nelle mani del gigante dell’entertainment Time Warner.

Da molto tempo Markiza è il canale televisivo più seguito in Slovacchia, con uno share attuale di oltre il 30%. Nella sua programmazione sono alcuni degli spettacoli di maggior audience, come Let’s Dance, il reality Farma (La Fattoria, arrivata alla 9a edizione) e il programma del mattino Teleráno, serie tv di successo come Búrlivé víno, Horná Dolná o Kuchyňa, oltre al telegiornale (Televízne noviny) più ascoltato.

(La Redazione)