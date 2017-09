Sondaggio Median SK: Smer-SD saldo in testa, poi SaS, SNS e OLaNO Nell’ultimo sondaggio di opinione dell’agenzia Median SK, realizzato tra luglio ed agosto ma divulgato soltanto oggi, il partito del primo ministro Smer-SD avrebbe vinto con il 27,5% dei voti. A seguire, Libertà e Solidarietà (SaS) con un sostegno del 15,5% e il Partito Nazionale Slovacco (SNS) con l’11,5%,. In questo caso, va detto che una parte delle risposte del sondaggio sono state raccolte prima che il leader SNS dichiarasse di voler disconoscere il patto di coalizione. Gli altri partiti che hanno avuto una quota di voti superiore al 5% necessaria per entrare in Parlamento sono OLaNO-NOVA al 9%, il partito di estrema destra Nostra Slovacchia (LSNS) all’8,5%, i cristiano-democratici (KDH) all’8% e chiudono, con il 6% ciascuno, Sme Rodina e Most-Hid. SMK, il partito etnico della comunità ungherese, è il primo degli esclusi con il 4,5%. La partecipazione al voto, secondo Median, sarebbe stata del 33%, e un altro 20% di intervistati erano inclini a recarsi alle urne. (Red) Facebook

