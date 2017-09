Peter Sagan, il folletto di Zilina che è diventato leggenda. Una rassegna stampa

Sono a decine i titoli, i commenti, gli articoli (di fondo e no) che hanno celebrato lo spirito sempre sopra le righe ma anche sempre rispettoso, umile ed educato di questo ragazzo che, partito da Zilina 27 anni fa, è arrivato molto, molto lontano. E tra i complimenti più belli, più sinceri, ci sono quelli dei suoi colleghi, quelli che lui ha battuto, oggi come ieri, quelli dei campioni del passato che si inchinano alla grandezza e semplicità dello slovacco.

Di Peter Sagan si apprezza quella giocosità alla Valentino Rossi, che gli ha fatto portare un po’ di leggerezza in uno sport a volte troppo serioso, ma anche la professionalità al limite del maniacale, il guizzo di genio che lo ha portato a tagliare tanti traguardi (sono 101 con quello memorabile di domenica a Bergen), quella apparente mancanza di strategia che lo fa sembrare un buontempone senza ambizioni e naturalmente le gambe e il cuore, che gli danno la spinta finale quando il gioco si fa duro per battere tutti allo sprint. Senza dire dell’umanità, che gli ha fatto chiedere scusa l’avversario Kristoff dopo avergli soffiato il mondiale domenica, o la dedica a caldo della vittoria a Michele Scarponi, ciclista amico travolto pochi mesi fa da un furgone durante un allenamento: «voglio dedicare il titolo al mio amico Michele Scarponi. Lunedì sarebbe stato il suo compleanno, la sua storia è molto triste, terribile, e e vorrei mandare un abbraccio alla sua famiglia».

La volata di Bergen:

sperticato a firma di Ciro Scognamiglio, spiegando perché Sagan è così amato:

, Pier Augusto Stagi rievoca quella somiglianza tra Sagan e Valetino “il dottore” Rossi, da cui lo slovacco ha preso l’abitudine dell’impennata e l’esibizione spettacolare, per rendere più divertente uno sport «spesso noioso»:

“Due facce della stessa medaglia, che generalmente è la più preziosa, la più lucente. «Io ho sempre seguito Vale in tivù – ha raccontato il fuoriclasse slovacco -. Mi ha sempre entusiasmato per il suo modo di affrontare le corse: con gioia e allegria. Non mi piace la retorica che ruota attorno allo sport: le rinunce e il sacrificio. Noi sportivi abbiamo la fortuna di aver fatto della nostra passione una professione. Sarebbe questo il sacrificio?»”

I tifosi di Sagan a Bergen:

Marco Grassi sul (sotto il titolo “Lo chiamavano Trinità”) ne esalta le qualità atletiche e di testa e il suo essere diventato un simbolo del ciclismo dell’oggi:

“Quando vince Peter Sagan, vinciamo tutti. Può sembrare un modo di dire abbastanza paludato, all’altezza di un “tutti primi al traguardo del mio cuore”, ma non lo è. Vinciamo tutti, con Peter, perché è lui il simbolo del ciclismo degli anni ’10, e volenti o nolenti è a lui che ogni cosa del ciclismo fa riferimento in quest’epoca. È uno per il quale non si può dire che il personaggio abbia superato il corridore, non è mai stato vero e men che mai in queste ultime stagioni in cui le “saganate” sono diminuite, in numero ed entità, e al contempo sono aumentati gli esiti sul campo.”

“Tre Mondiali di fila, signori, mai nessuno come lui. E hai voglia a dire che i percorsi insulsi aiutano (quello di Bergen 2017 lo era abbastanza), perché d’altro canto bisognerebbe ricordare che il Re di Zilina è abituato a correrle da solo o quasi, queste corsette. Oggi in Norvegia ha avuto un aiuto dal fratello Juraj, ma stringi stringi, alla fine le castagne dal fuoco se le è dovute togliere da solo.”

“È da solo che ha dovuto balzare in due curve dalle posizioni di centro gruppo alla terza ruota. È da solo che ha dovuto sprintare, senza un compagno che gli aprisse la strada. È da solo che ha dovuto gestire, anche e soprattutto dal punto di vista nervoso, la fase in cui Olanda, Belgio, Francia e Italia hanno provato a far corsa dura.”

“Resta, il Sagan maturo come quello scavezzacollo di qualche stagione fa, un campione che è impossibile non amare. In prima istanza, perché è diretto, senza filtri, non sa fingere, non sa mentire. Nello sport ci sono i campioni ammirati per la loro forza, per la loro capacità atletica, tecnica, tattica. E ci sono quelli che, oltre a esaltare per il gesto sportivo, vanno oltre, che bucano qualsiasi schermo e schema, che puntano dritto al cuore di chi li segue, che finiscono col rappresentare un’epoca: e si chiude il cerchio del nostro discorso, perché il campione in questione è proprio lui, Peter. Il simbolo.”