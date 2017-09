Min. Istruzione: a rischio 32 milioni di euro di fondi europei Tornando da Bruxelles la scorsa settimana, la nuova ministra dell’Istruzione slovacca Martina Lubyova ha detto che la Slovacchia potrebbe pagare il recente scandalo sui fondi UE per la ricerca e l’innovazione con un taglio delle risorse a disposizione. Nella capitale europea la ministra ha discusso della questione con i rappresentanti della Commissione europea, che inizialmente parlavano di 72 milioni di euro, «una somma raccapricciante», ha ammesso Lubyova. Ma poi, anche grazie all’intercessione di altri membri UE, «siamo riusciti a ridurre questa somma a 32 milioni di euro». Fra le altre cose, la ministra ha detto che da quando i finanziamenti per la ricerca sono stati bloccati, la Slovacchia ha problemi nel delineare i fondi stanziati entro la fine dell’anno. La Commissione è seriamente preoccupata per lo scandalo emerso nel bando ricerca e innovazione, che ha portato alle dimissioni del precedente ministro, ma secondo Lubyova nessuno a Bruxelles vuole che la Slovacchia perda denaro. Presso il ministero intanto è stata avviata una verifica da parte della Corte dei Conti, (l’Ufficio di controllo supremo, NKU), ed è stata annullato il secondo dei due bandi ‘problematici’ (il primo è già concluso da mesi) per progetti di ricerca strategica a lungo termine. Il ministero ha proposto un piano d’azione per aumentare la trasparenza del processo di selezione dei progetti presentati, con valutazioni che verranno rese pubbliche e un panel di valutatori divisi in categorie in base alle loro competenze. Il piano dovrebbe essere approvato a breve, e le misure in esso contenute messe in atto entro la fine di quest’anno. Il ministero poi è pronto ad annunciare un nuovo bando all’inizio del 2018. (Red) –

