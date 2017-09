IFP: crescita del PIL slovacco del 3,3% quest’anno, del 4,2% il prossimo Le ultime analisi del ministero delle Finanze danno l’economia slovacca in crescita quest’anno del 3,3%, come risulta dalla prognosi rilasciata ieri dall’Istituto di politica finanziaria (IFP) del ministero. A spingere la crescita del PIL sono soprattutto i consumi delle famiglie che si stima dovrebbero segnare l’aumento più significativo da prima della crisi finanziaria mondiale, e anche l’impulso dato dalla creazione di nuovi posti di lavoro e il calo del tasso di disoccupazione a livello nazionale. Tassi record di incremento sono attesi per il 2018 e 2019, rispettivamente +4,2% e +4,4%, per poi segnare una leggera riduzione al 3,9% nel 2020, dati che non si discostano di molto dalla precedente prognosi trimestrale. Il prodotto interno lordo quest’anno è incalzato in particolare dalla spesa delle famiglie, che starebbero «aumentando in modo più dinamico rispetto al reddito disponibile», e da una maggiore apertura del mercato del lavoro. Nel frattempo, gli investimenti sono stati sostenuti, particolarmente nel settore privato, mentre al contrario le esportazioni hanno segnato un rallentamento che è dovuto, dicono gli economisti di IFP, all’anzianità di alcuni modelli di auto fabbricati in Slovacchia che fra breve saranno sostituiti. Saranno ancora le famiglie a trainare il carro dell’economia nel 2018, insieme all’export della nuova produzione automobilistica che sarà lanciata da Volkswagen e Jaguar Land Rover, e saranno accompagnate da un aumento dell’occupazione di circa il 2% grazie alla creazione di 47.000 nuovi posti di lavoro e da incrementi salariali dell’ordine del 3,9% quest’anno (+2,6% i salari reali) anche per effetto della ripartenza dell’inflazione, che dall’1,3% di quest’anno aumenterà al 2,1% l’anno prossimo. (La Redazione) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Domenica i mondiali di ciclismo su strada. Tutti contro il favorito Sagan che prova il tris Oscar 2018, selezionato Ciara come film candidato ufficiale della Slovacchia »