Oscar 2018, selezionato Ciara come film candidato ufficiale della Slovacchia

L’Accademia cinematografica e televisiva slovacca (SFTA) ha scelto il fim Ciara (The Line, 2017) per concorrere come candidato ufficiale della Slovacchia ai prossimi Oscar 2018 che si terranno in febbraio. Il dramma di coproduzione slovacco-ceca-ucraina, che si occupa della malavita coinvolta nel contrabbando al confine tra Slovacchia e Ucraina, è diretto dallo slovacco Peter Bebjak che ha ricevuto il Crystal globe per la migliore regia al Festival del cinema di Karlovy Vary. Il film, che è stato visto da quasi 300,000 spettatori nei cinema slovacchi, è stato scelto tra 11 lungometraggi della corrente stagione.

Il film è ispirato al traffico di sigarette, oltre che di uomini e altro, al confine tra i due paesi nel 2007, poco prima che la Slovacchia entrasse nell’area Schengen, mentre diventavano più intensi i controlli alla frontiera orientale e il business dei criminali stava diventando più incerto. Scritto da Peter Balko (autore di Kandidat), il film ha nel cast nomi come Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Andy Hryc e Stanislav Boklan.

A contendere la candidatura a Ciara c’erano, tra gli altri, il film Piata lod (Little Harbour) di Iveta Grofova, che è stato premiato a Berlino, e un campione del botteghino come Unos (Il sequestro), thriller politico di Mariana Cengel-Solcanska ispirato al periodo più buio della recente storia slovacca, quando alla metà degli anni ‘90 l’ex primo ministro Meciar si servì di servizi segreti e criminalità organizzata per tenere sotto scacco il presidente Kovac.

Nel frattempo, la Slovacchia in qualche modo parteciperà agli Oscar anche con un’altra pellicola, Spoor (Pokot) della polacca Agnieszka Holland, selezionato come candidato ufficiale dalla Polonia e girato anche con attori slovacchi. La produzione del film è in parte anche slovacca, e la colonna sonora è stata registrata dall’Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca a Bratislava alla presenza della regista.

(Red)