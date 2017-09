Anche ad agosto record di passeggeri per l’aeroporto di Bratislava Dopo un luglio record con i suoi oltre 300mila passeggeri, risultato il mese migliore nei suoi 66 anni di storia, l’aeroporto di Bratislava ha vissuto anche un agosto decisamente eccezionale, che ha segnato il nuovo record del mese con l’arrivo e la partenza di 296.920 passeggeri in totale, il 17% in più di quelli dell’anno scorso, superando così anche l’agosto 2008 che fino ad oggi era stato il migliore. Una crescita ancora maggiore è stata registrata anche nel traffico dell’aeroporto, con 3.333 voli gestiti, il 21% in più su base annua, e nell’attività delle compagnie di trasporto cargo, con 2.087 tonnellate di merci trasportate, oltre un quarto in più (26%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il movimento dell’aeroporto nei primi otto mesi del 2017 risulta superiore del 9% in termini di passeggeri in transito (1.337.020) e del 10% per il servizio merci (14.440 tonnellate). Sempre in crescita, anche se più modesta, il numero di voli in arrivo e partenza, 18.284, +4%. In questo periodo i collegamenti di maggior popolarità sono stati quelli per e da Londra-Stansted, Dublino, Antalya, Milano-Bergamo, Mosca-Vnukovo. (La Redazione) –

