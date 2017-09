UE e ONU contro la violenza sulle donne NEW YORK\ aise\ – L’Unione europea e le Nazioni Unite hanno lanciato oggi presso l’Assemblea generale dell’ONU a New York l’iniziativa denominata “Spotlight Initiative” – per un importo di 500 milioni di euro – che si propone di eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze. L’iniziativa Spotlight UE-ONU è stata lanciata dall’Alta rappresentante/Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini e dal Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in collaborazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e la Vice-segretaria Amina Mohammed. “La realtà è scioccante — 1 donna su 3 sarà vittima di violenze nel corso della sua vita. La violenza contro donne e ragazze devasta vite e causa dolore in ogni fascia d’età”, il commento del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. “L’iniziativa Spotlight ha una portata davvero storica. Il Fondo rappresenta un investimento pionieristico nella parità di genere e nell’emancipazione femminile. Quando si fa luce sull’emancipazione delle donne e delle ragazze di tutto il mondo, anche il nostro futuro risulta più brillante”, ha concluso.

Dal canto suo, Federica Mogherini ha sottolineato che “l’Unione europea è fermamente impegnata nella lotta contro tutte le forme di violenza su donne e ragazze – perché questa violenza lede i nostri diritti e valori fondamentali: la dignità, l’accesso alla giustizia, la parità di genere. Dobbiamo innanzitutto garantire che donne e ragazze vivano in sicurezza in modo che possano sviluppare pienamente le loro potenzialità”. Per il Commissario Mimica “la violenza contro donne e ragazze è una delle ingiustizie più grandi del nostro tempo – e attraversa ogni frontiera, generazione, nazionalità e comunità. Tocca profondamente il nostro cuore e la nostra mente, e impedisce che una società raggiunga il suo pieno potenziale di sviluppo. Per apportare un reale cambiamento, invito tutti i partner ad aderire alla nostra iniziativa per un mondo in cui tutte le donne e le ragazze possano veramente brillare!”. L’iniziativa Spotlight UE-ONU è finanziata da un Fondo fiduciario multilaterale – che vede l’UE quale principale contributore con un importo di circa 500 milioni di euro – aperto ad altri donatori. Nel corso dei prossimi anni, saranno attuati programmi globali volti a eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze – come la violenza sessuale e di genere e le pratiche dannose, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento economico (del lavoro), il femminicidio e la violenza domestica e familiare. I principali ambiti di intervento includeranno il rafforzamento dei quadri normativi, delle politiche e delle istituzioni, misure preventive, l’accesso ai servizi e il miglioramento della raccolta dei dati in Africa, America Latina, Asia, nel Pacifico e nei Caraibi. In linea con i principi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’iniziativa applicherà un approccio basato sui diritti – facendo particolare attenzione ai gruppi più emarginati di donne e ragazze, per “non lasciare indietro nessuno”. Avrà lo scopo di stimolare un impegno politico al più alto livello, di fornire un sostegno mirato, su vasta scala, e di creare nuovi partenariati. Farà altresì opera di sensibilizzazione in merito all’impatto negativo, esteso e persistente della violenza contro le donne e le ragazze. La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti umani – ed è presente in tutto il mondo. Essa riguarda ogni società e oltrepassa ogni genere di confine generazionale, socioeconomico, educativo o geografico. Oggi, complessivamente, oltre un miliardo di vite umane subiscono violenze. Si stima che il 35% delle donne è stato vittima di violenza nel corso della propria vita – una percentuale che in alcuni paesi raggiunge addirittura il 70%. Inoltre, più di 700 milioni di donne in tutto il mondo vengono unite in matrimonio ancora bambine, prima dei diciotto anni. Di queste, più di 1 su 3 prima dei quindici anni: si tratta di circa 250 milioni di ragazze. Almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi hanno subito mutilazioni genitali. Questa piaga è un ostacolo alla parità di genere, all’emancipazione di donne e ragazze e, in generale, allo sviluppo sostenibile, oltre a essere un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’iniziativa Spotlight è espressione della stessa volontà politica dimostrata dalla comunità internazionale nell’adottare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non solo l’obiettivo 5 incentrato specificamente sulla parità di genere ma anche obiettivi quali il porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze nonché l’integrazione della parità di genere nel quadro complessivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e il nuovo approccio globale dell’UE allo sviluppo sostenibile negli anni a venire evidenziano anche l’impegno dell’UE e di tutti gli Stati membri in materia di parità di genere. (aise) –

Foto cc-by-nc-nd Facebook

