Il 28 ottobre, fondazione della Cecoslovacchia, rimarrà una giornata qualunque

È stata respinta martedì dal Parlamento, nell’ultima votazione della corrente sessione parlamentare, l’iniziativa legislativa del partito Libertà e Solidarietà (SaS) per designare festa nazionale il 28 ottobre, giorno in cui fu fondata nel 1918 la Repubblica Cecoslovacca. Già diverse volte i liberali hanno presentato, con poche variazioni, il progetto di legge, che non ha però ricevuto un sostegno sufficiente per essere approvato. Per non aggravare il numero – già tra i più alti in Europa – di giornate festive, SaS aveva proposto di «retrocedere» la data del 1° settembre, giorno della Costituzione, mantenendolo come giorno di commemorazione, lasciando come principale festa dello Stato il 1° gennaio, anniversario dell’indipendenza della Slovacchia.



L’ultima pagina costituzione della Cecoslovacchia (1920)

Secondo i deputati di SaS il 28 ottobre 1918 è stato anche per la Slovacchia uno spartiacque tra i più significativi della sua storia. e l’esempio di quella forma statuale che si sviluppò tra le due guerre mondiali dovrebbe essere «fonte di orgoglio nazionale e di coscienza civica per i cittadini della Repubblica Slovacca». L’iniziativa voleva preparare la Slovacchia a celebrare con tutti gli onori il 100° anniversario della fondazione della Repubblica Cecoslovacca, per la quale il prossimo anno diversi eventi saranno realizzati in stretta cooperazione tra Bratislava e Praga.



Le 100 corone in vigore dal 1918 al 1938

Oggi, a parte il 1° gennaio e 1° settembre, che sono le due feste legate alla creazione dello Stato slovacco, vi sono altri 13 giorni festivi nel calendario slovacco: Il 6 gennaio (Epifania), il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il 1° maggio (Festa del Lavoro), l’8 maggio (Giorno della vittoria sul fascismo), il 5 luglio (Santi Cirillo e Metodio), il 29 agosto (Rivolta Nazionale Slovacca / SNP), il 15 settembre (Madonna Addolorata – patrona della Slovacchia), il 1° novembre (Tutti i Santi) , e il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano).

(La Redazione)