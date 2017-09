Celebrata all’Ambasciata slovacca a Roma la Festa nazionale della Costituzione

L’Ambasciata slovacca in Italia ha organizzato per l’altro ieri, 19 settembre, un ricevimento, presso la propria sede a Via dei Colli della Farnesina, per celebrare la Festa nazionale della Repubblica Slovacca, ricorrente lo scorso 1° settembre, giornata della Costituzione di cui ricorre quest’anno il 25° anniversario.

Era presente una folta rappresentanza di personalità intervenute per l’occasione, tra le quali molti ambasciatori di paesi membri dell’Unione Europea, tra cui Joep Wijnands, ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia, Murat Salim Esenli, ambasciatore di Turchia, Marta Zielinska-Sliwka, chargé d’affaire dell’Ambasciata della Polonia, e alti funzionari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dando il benvenuto ai propri ospiti, l’ambasciatore slovacco in Italia, Jan Šoth, ha pronunciato un discorso incentrato sulla Costituzione della Repubblica di Slovacchia, spiegando come essa si configuri per tutti i cittadini quale garanzia di democrazia, diritto, libertà e uguaglianza, e sottolineando come a questi principi intenda conformarsi sia la politica interna che quella estera del proprio paese.

L’ambasciatore ha poi voluto ricordare le relazioni tra la Slovacchia e l’Italia, particolarmente intense e proficue, con l’auspicio che le stesse trovino ulteriore sviluppo attraverso un dialogo sempre più stretto nella cornice della NATO e dell’Unione Europea. «Per noi slovacchi – ha concluso poi l’ambasciatore Šoth – un’Unione Europea più integrata e più unita rappresenta l’unica garanzia per la stabilità e la pace nel futuro dei nostri figli».

A dare il benvenuto anche il neo consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia, Lucia Marcišiaková. Tra gli ospiti intervenuti all’evento segnaliamo Peter Dvorsky, direttore dell’Istituto Slovacco a Roma, Giuseppe Pellegrino, console onorario della Repubblica Slovacca per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e il console onorario della Repubblica Slovacca a Forlì, Alvaro Ravaglioli.

(Pietro Vultaggio)