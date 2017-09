Mostra di Iveta Lederer e concerto lirico giovedì 21 all’Ambasciata a Roma Dopo aver esposto in decine di mostre personali in Slovacchia e all’estero, con sue opere nella collezione della Galleria Nazionale Slovacca e nelle raccolte private di collezionisti in Slovacchia, Austria, Germani, Danimarca, Belgio, Italia, Francia, Stati Uniti e Svizzera, la pittrice slovacca Iveta Lederer approda a Roma dove una sua mostra verrà inaugurata giovedì 21 settembre 2017 negli spazi dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e dell’Istituto Slovacco a Roma. Iveta Lederer, che oltre alla pittura si dedica sin dal 1985 anche al fashion design con il proprio marchio LEDERER, tiene inoltre corsi presso l’Istituto del Design all’Università Slovacca di Technologia (STU) di Bratislava. Il suo successo più recente da artista è stato quando, nel maggio 2017, le è stato assegnato il premio quale “Miglior artista” (Best Artist) alla Rassegna internazionale d’arte a Ingolstadt, in Germania, cui hanno partecipato 40 artisti da 14 paesi diversi. L’artista si è laureata presso l‘Accademia di Belle Arti, Architettura e Design di Praga, dove ha focalizzato il proprio interesse sul tessile – arazzi, pizzo – e sulla pittura. Dal 1978 fino ad oggi ha organizzato decine di mostre personali in Slovacchia e all’estero – Repubblica Ceca, Svizzera, Polonia, Ungheria, Germania, Belgio, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Francia, Spagna, Messico e India. I suoi quadri e altri oggetti artistici si trovano in collezioni pubbliche (alla Galleria Nazionale Slovacca) e private di collezionisti in Slovacchia, Austria, Germania, Danimarca, Belgio, Italia, Francia, Stati Uniti e Svizzera. Dal 1985 si dedica anche al fashion design con il marchio LEDERER e crea collezioni originali di abbigliamento. Dal 2010 ricopre la carica di docente esterno dell’Istituto del Design all’Università STU di Bratislava, e dal 2012 al 2016 ha insegnato anche presso il Dipartimento di scenografia dell’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava (VSMU). Nel 2015 le viene assegnato il premio “Personalità di Bratislava”. A maggio 2017 alla Rassegna Internazionale d’Arte a Ingolstadt in Germania, a cui partecipano 40 artisti provenienti da 14 paesi, vince il premio “Miglior artista” (The Best Artist). Sarà possibile visitare la mostra fino al 10 novembre 2017, per le modalità d’accesso e l’appuntamento scrivere a petra.bartekova@mzv.sk. *** Concerto Alla serata d’inaugurazione presso l’Ambasciata si esibiranno inoltre in concerto le tre soprano slovacche Božena Ferancová, Tatiana Hajzušová e Glória Nováková, accompagnate al pianoforte da Oksana Zvineková. Le artiste si presenteranno al pubblico romano con arie di Trnavský, Suchoň, Rachmaninov, Čajkovskij, Rossini, Bellini, Puccini, Verdi, Gounod e Dvořák. Božena Ferancová. Laureata presso l‘Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava, completa i suoi studi ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana a Sienna. Sotto la supervisione del Maestro Carlo Bergonzi a Busseto svolge il tirocinio di sei mesi che conclude con il debutto al Teatro Regio di Parma nel ruolo di Lauretta nell’opera Gianni Schicchi di G. Puccini. Sempre a Busseto si colloca tra i vincitori del Concorso di canto „Voci Verdiani“. Dal 1990 diventa la solista dell’Opera del Teatro nazionale slovacco, dove ancora oggi canta da ospite. Si esibisce in diversi recital e in varie opere vocali-sinfoniche in Slovacchia e all’estero (Austria, Ungheria, Polonia, Italia, Spagna, Estonia, Russia, Giappone, Cina). Nel 2014 si esibisce a Pechino e a Shanghai nella versione concertistica dell’opera Elettra di R. Strauss. Dal 2005 insegna al Conservatorio di Bratislava, all’Accademia delle Arti di Banska Bystrica e all’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava. Oltre a Bratislava da ospite canta anche all’Opera di Janaček a Brno e all’Opera Statale di Praga in Repubblica Ceca. Tatiana Hajzušová. Attualmente frequenta il Conservatorio di Bratislava e allo stesso tempo, dal 2016, studia canto lirico presso l’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava sotto la direzione della professoressa Božena Ferancova. Nel 2015 ha ricevuto diversi premi sia in Slovacchia che all’estero: oltre a vincere il Concorso Internazionale di Canto di Rudolf Petrak a Žilina, si e aggiudicata il primo posto anche al Concorso Internazionale di Canto di Antonin Dvořak a Karlovy Vary e al Concorso Internazionale di Canto a Olomouc, tutti e due in Repubblica Ceca. Glória Nováková. Classe 1999, fin dalla tenera età studia canto lirico presso la Scuola d’Arte di Milan Schneider Trnavsky a Trnava, in Slovacchia. Continua gli studi al Conservatorio di Bratislava nella classe della professoressa Božena Ferancova. Nel 2017 si classifica seconda al Concorso dei Conservatori slovacchi e al Concorso Internazionale di Imrich Godin a Vrable. Nella sua città natale, Trnava, riceve il Premio del Sindaco per i giovani talenti fino a 21 anni, a Bratislava le viene consegnato il premio dell’Accademia musicale europea Schengen. Oksana Zvineková. Diplomata al Conservatorio di Bratislava, continua gli studi al Conservatorio di P. I. Čajkovskij a Mosca. Si esibisce in tournee in Svizzera con l’Orchestra Camerata Lysy con Sir Yehudi Menuhin. Attualmente svolge la posizione di pianista accompagnatore al Dipartimento del Canto del Conservatorio di Bratislava e all’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava. Con i suoi studenti partecipa a numerosi concorsi e seminari, tra cui anche il Concorso Internazionale di Antonin Dvořak a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca e il Concorso di M. S. Trnavsky a Trnava, dove ha ricevuto il Premio per il miglior accompagnamento pianistico. –

Quando: giovedì 21 settembre 2017, dalle 19:30

Mostra aperta fino al 10 novembre su appuntamento

Dove: Istituto Slovacco a Roma – Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia

Via dei Colli della Farnesina 144, 00135 Roma. Tel. 06/36715270 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La disoccupazione in Slovacchia scende al 6,54% in agosto La nuova ministra Lubyova annulla il bando UE contestato e ne lancerà uno nuovo »

i più letti di oggi Sorry. No data so far. news giorno x giorno settembre: 2017 L M M G V S D « Ago 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ARCHIVIO ARCHIVIO Seleziona mese settembre 2017 (131) agosto 2017 (125) luglio 2017 (193) giugno 2017 (163) maggio 2017 (241) aprile 2017 (240) marzo 2017 (280) febbraio 2017 (260) gennaio 2017 (199) dicembre 2016 (217) novembre 2016 (253) ottobre 2016 (238) settembre 2016 (254) agosto 2016 (196) luglio 2016 (206) giugno 2016 (250) maggio 2016 (277) aprile 2016 (266) marzo 2016 (227) febbraio 2016 (184) gennaio 2016 (210) dicembre 2015 (186) novembre 2015 (238) ottobre 2015 (268) settembre 2015 (198) agosto 2015 (114) luglio 2015 (264) giugno 2015 (248) maggio 2015 (203) aprile 2015 (216) marzo 2015 (209) febbraio 2015 (200) gennaio 2015 (119) dicembre 2014 (145) novembre 2014 (202) ottobre 2014 (225) settembre 2014 (227) agosto 2014 (190) luglio 2014 (202) giugno 2014 (210) maggio 2014 (260) aprile 2014 (205) marzo 2014 (248) febbraio 2014 (228) gennaio 2014 (149) dicembre 2013 (136) novembre 2013 (187) ottobre 2013 (203) settembre 2013 (183) agosto 2013 (166) luglio 2013 (146) giugno 2013 (158) maggio 2013 (181) aprile 2013 (199) marzo 2013 (159) febbraio 2013 (171) gennaio 2013 (190) dicembre 2012 (130) novembre 2012 (183) ottobre 2012 (244) settembre 2012 (209) agosto 2012 (195) luglio 2012 (212) giugno 2012 (239) maggio 2012 (228) aprile 2012 (197) marzo 2012 (277) febbraio 2012 (250) gennaio 2012 (209) dicembre 2011 (240) novembre 2011 (275) ottobre 2011 (286) settembre 2011 (295) agosto 2011 (344) luglio 2011 (285) giugno 2011 (349) maggio 2011 (392) aprile 2011 (320) marzo 2011 (363) febbraio 2011 (293) gennaio 2011 (305) dicembre 2010 (290) novembre 2010 (285) ottobre 2010 (331) settembre 2010 (321) agosto 2010 (329) luglio 2010 (307) giugno 2010 (285) maggio 2010 (234) aprile 2010 (68) marzo 2010 (23) febbraio 2010 (13) pubblicità google