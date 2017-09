La disoccupazione in Slovacchia scende al 6,54% in agosto Continua il trend positivo del tasso di disoccupazione, arrivato al 6,54% in agosto, segnando un calo dello 0,16% sul mese precedente e del 2,89% rispetto a un anno prima. Nell’ gli ultimi dati statistici, il direttore del Centro nazionale per il lavoro (UPSVaR) Marian Valentovic ha detto che il tasso di senza lavoro calcolato sul numero totale di posti di lavoro ha raggiunto in agosto il 7,70%, mostrando un calo di 2,15 punti su base annua e di 0,21 punti su luglio 2017. Il numero totale di chi cercava lavoro è sceso in agosto a 209.918, il che significa 5.577 individui in meno sul mese prima e quasi 85 mila rispetto all’agosto dello scorso anno. La flessione si è verificata in tutte le otto regioni della Slovacchia, e quella di Presov è la regione che ha fatto la migliore performance con un 0,32%. Il mese scorso la maggiore disoccupazione si registrava nella regione di Kosice, con un 10,59%, seguita da Presov e Banska Bystrica, con rispettivamente il 10,42% e il 9,43%. Il tasso è sceso in 72 distretti sui 78 esistenti in Slovacchia, e il risultato peggiore si conferma nel distretto di Rimavská Sobota (20,81%), nella regione di Banska Bystrica. La minor disoccupazione a livello distrettuale è invece quella segnalata a Piestany, dove solo il 2,40% era senza lavoro in agosto. Il ministro del Lavoro Jan Richter (Smer-SD), che accompagnava Valentovic in conferenza stampa, si è detto lieto di vedere il proseguimento della tendenza al basso del tasso di disoccupazione, e che aumenta al contempo il numero di persone che lavorano, che in agosto erano «quasi 80 mila in più rispetto al 2008». «Nella storia della Slovacchia non sono mai state impiegate così tante persone»: 1,92 milioni nel mese di agosto. Certo, è merito del buon sviluppo dell’economia, ma anche delle politiche e dei progetti introdotti dagli uffici del lavoro, ha detto. Anche Eurostat, ha notato il ministro, dice che la Slovacchia è uno dei paesi che hanno fatto meglio nella riduzione della disoccupazione nell’Euroarea. Inoltre, anche in agosto «siamo riusciti a ridurre il tasso di disoccupazione tra i giovani di età inferiore ai 25 anni», che ha registrato una flessione del 5,5%. (Red) –

