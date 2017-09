Regione di Bratislava, è Ftacnik in testa per le elezioni di novembre Secondo un sondaggio reso pubblico oggi dall’agenzia AKO è Milan Ftacnik ad essere il favorito nella corsa alla poltrona di governatore della regione di Bratislava, con oltre un quinto degli intervistati (21,7%) che hanno scelto l’ex sindaco di Bratislava. Ftacnik si presenta come indipendente, come aveva fatto quando, nel 2010, vinse la gara da sindaco con il sostegno cruciale dei socialdemocratici di Smer-SD. Dietro di lui, con il 15,2%, è il deputato Juraj Droba del partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS) e con un minimo distacco si posizionano anche l’attuale governatore Pavol Freso e il sindaco del quartiere Nove Mesto (un 15% entrambi). Degli altri candidati per il voto di novembre (sui 18 che hanno lanciato la sfida a Freso), gli unici che si fanno notare sono l’ex ministro della cultura Daniel Krajcer con il 7,1% e il sindaco del quartiere di Vajnory Jan Mrva (6,7%). Con la riforma approvata nel marzo scorso, l’elezione del presidente di regione si svolgerà quest’anno per la prima volta a turno unico, senza il ballottaggio. Il che significa che sarà eletto alla massima carica regionale il candidato che ottiene più voti anche se non raggiunge il 50%. Inoltre, il mandato dei governatori e dei consigli regionali che si votano il 4 novembre sarà eccezionalmente di cinque anni, anziché quattro, per arrivare a un voto unificato con le elezioni comunali del 2022. La decisione di cancellare il secondo turno è stata dettata da motivazioni pratiche – la gente va a votare soprattutto al primo turno e diserta il secondo – ed economiche, un risparmio che è stato stimato in 2,4 milioni di euro. Ma secondo alcuni il turno unico dovrebbe aiutare a battere il

Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS) di estrema destra, che proprio con il ballottaggio è riuscito a conquistare nel 2013 il governo della regione di Banska Bystrica. Il sondaggio è stato compiuto la scorsa settimana, tra il 13 e il 18 settembre, su un campione di 1.000 intervistati. (Red) –

