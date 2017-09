Ryanair sopprime duemila voli, viaggiatori sul piede di guerra I si erano sollevati quando venerdì scorso Ryanair ha comunicato di avere cancellato alcuni voli previsti per il giorno dopo, 16 settembre, in tutto circa 50 viaggi. Ora la compagnia comunica che, fino a fine ottobre, saranno circa duemila i voli cancellati, per cause da collegare soprattutto ai ritardi, al personale in ferie, al maltempo e agli scioperi che hanno portato il tasso di puntualità dei viaggi Ryanair al di sotto dell’80%, una performance che la compagnia low cost giudica inaccettabile. In Italia Federconsumatori chiede ai (si stima siano 400mila circa, compresi quelli che hanno già il biglietto in tasca) di fare valere i propri diritti. L’azienda nel frattempo ha comunicato, a margine della lista dei voli cancellati, le due modalità per attutire i colpi del danno: rimborso o prenotazione gratuita di posti su altri aerei. L’elenco delle cancellazioni fino al 28 ottobre e possono essere comunicate ulteriori variazioni fino a 6 ore prima della partenza; anche se finestre meno ampie di tempo sembrano plausibili, considerato il caos del momento. Il ceo Michael O’Leary teme un’ondata di richieste di rimborsi e risarcimenti che potrebbero raggiungere i 20 milioni di euro, oltre al danno di immagine che ne deriva. Le azioni della compagnia aerea intanto, quotate sull’Irish Stock Exchange (Dublino) hanno ceduto fino al 5%, per poi riguadagnare terreno e, ieri venivano scambiate a 16,75 euro ognuna (-1.85%). ( , cc-by-nc-nd) NB: per il momento i voli tra l’Italia e Bratislava sono stati risparmiati dai tagli. Lo scalo slovacco è toccato dalla manovra Ryanair solo per quanto riguarda un collegamento con Berlino di domenica 24 settembre e, dalla prossima settimana fino alla fine di ottobre, una delle tratte per Londra. –

Foto cc-by-nc Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Terrorismo, trend in flessione per numero di attacchi e vittime Settimana mobilità, viaggi gratis sui bus a Bratislava e biglietti a metà prezzo sui treni ZSSK »