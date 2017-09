Mochovce, terzo blocco al 95%, avvio produzione a fine 2018

In un articolo pubblicato sulla rivista aziendale di Slovenske Elektrarne, Energia pre krajinu, il nuovo direttore dei lavori di completamento del terzo e quarto blocco nucleare della centrale di Mochovce, Francisco Jose Morejon Verdu, afferma di non prevedere altri cambiamenti di grande impatto nel progetto. Come riporta Sita, in altre parole Verdu esclude altri ritardi significativi o aumenti di budget, materie che in passato hanno funestato il progetto MO34 per il raddoppio della centrale che consentirà di nuovo alla Slovacchia di essere energeticamente indipendente. Verdu dichiara che nella centrale è stato adottato un «sistema molto rigoroso di gestione e controllo», che dovrebbe evitare in futuro quanto successo negli ultimi anni.

Il 95% del terzo blocco è stato completato, e con esso il 10% della procedura di lancio, mentre per il quarto reattore la costruzione è all’83%, e la fase di lancio non è ancora stata avviata, ha detto Verdu. Per il terzo blocco, la società Slovenske Elektrarne prevede di compiere il test idrostatico a freddo per la fine del 2017, e l’avvio commerciale della produzione di energia elettrica è previsto verso la fine dell’anno prossimo. Dodici mesi più tardi la previsione di accensione per l’uso commerciale anche del quarto blocco. Entrambe le date arrivano con sei anni di ritardo rispetto alle previsioni iniziali (2012 e 2013) fatte al momento di avvio del progetto, nel 2008, dopo che la maggioranza della società elettrica Slovenske Elektrarne venne rilevata dal gruppo Enel. Anche i costi del progetto si sono estesi, da 2,8 agli attuali 5,4 miliardi di euro dopo l’ultimo incremento del budget per 800 milioni deciso appena nel marzo scorso.

Nel frattempo, Enel ha ceduto formalmente la sua quota di maggioranza ai cechi di EPH, come gran parte delle attività di gestione, anche se nei fatti la metà della partecipazione rimarrà in capo alla società italiana fino alla conclusione dei lavori a Mochovce, di cui rimane responsabile secondo gli accordi presi con il governo.

(La Redazione)

–

Foto: da video seas.sk