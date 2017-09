Va in tilt il sistema di caselle postali elettroniche di Slovensko.com Secondo il quotidiano , che ha scritto sulla questione oggi anche in prima pagina, il sito web ufficiale dell’amministrazione statale Slovensko.sk, che dovrebbe facilitare le comunicazioni elettroniche tra le imprese e le autorità, si è bloccato a causa del forte aumento del numero di e-mail che vengono inviate tramite il sistema. Si tratta di comunicazioni ufficiali delle autorità dello Stato di vitale importanza per l’operatività delle aziende, come comunicazioni riguardo alla registrazione di nuove società, procedimenti di sequestri giudiziari, sentenze di tribunali e altri documenti ufficiali. E il sistema, che è costato nel complesso 70 milioni di euro, è collassato e trasmette la posta elettronica con forte ritardo. Un documento dovrebbe essere recapitato alle caselle di posta elettronica certificate delle aziende entro 15 minuti dall’invio, ma la procedura di inoltro può in realtà durare anche 20 ore, abbreviando il termine di appello delle aziende contro le decisioni delle autorità. I problemi delle cassette postali elettroniche sono apparsi martedì, e sono stati ammessi anche dall’Agenzia nazionale per i servizi elettronici, che gestisce Slovensko.sk per conto dello Stato. L’agenzia si scusa per il disagio, spiegando che il nodo è l’aumento vertiginoso del numero di messaggi trattati dal sistema nei giorni lavorativi, e dice di prendere l’impegno ad adottare misure per evitare tali errori in futuro. Sme nota che all’inizio di settembre l’assicuratore sanitario statale VsZP ha cominciato ad utilizzare il sistema per inviare la situazione annuale della loro posizione a 87.000 clienti, la maggior parte dei quali hanno l’obbligo di utilizzare le caselle elettroniche statali. Spesso i tempi di ricorso avvero le deliberazioni sono di 15 giorni, ma sono di soli 3 giorni i termini di appello alle risoluzioni della polizia, che per il momento tuttavia non usa ancora Slovakia.com per la spedizione dei documenti ufficiali. Chi dovesse perdere un termine di ricorso a causa della lentezza del servizio può comunque, informa Sme, chiedere l’annullamento e un nuovo termine. (Red) Facebook

