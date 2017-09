Ministro Drucker: l’assenza di leggi per i diritti LGBTI non sarà di ostacolo a candidatura all’EMA Il sito Politico.ue aveva segnalato recentemente che più di un quarto (circa 250) dei 900 dipendenti dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) aveva espresso preoccupazioni in una lettera indirizzata al direttore Guido Rasi riguardo la politiche in vigore in alcuni Stati membri UE nei confronti dei soggetti LGBTI. Tra questi paesi veniva citata da Politico anche la Slovacchia. Oggi il ministro slovacco della Salute Tomas Drucker ha però voluto rassicurare che la mancanza di una legislazione per garantire i diritti delle coppie dello stesso sesso non dovrebbe essere causa di problemi per la candidatura del paese nell’ospitare la nuova sede dell’EMA che deve lasciare Londra a breve. Non sono i dipendenti di EMA a decidere dove traslocare, ma gli Stati membri dell’UE, ha sottolineato Drucker, ricordando che il governo slovacco offre 50 milioni di euro di incentivi all’EMA, inclusi benefit ai dipendenti, per un trasferimento armi e bagagli a Bratislava. Anche il sottosegretario agli Affari esteri ed europei Ivan Korcok, che in questi giorni fa le veci del ministro Lajcak divenuto presidente dell’Assemblea Onu, non crede a una penalizzazione della Slovacchia per questa ragione, e anzi rilancia rilevando che se proprio si vuole parlare di discriminazione, «la Slovacchia è uno dei soli cinque paesi UE che non hanno ancora alcuna agenzia europea». Il ministero della Salute ha annunciato ieri che l’Ungheria appoggerà la candidatura slovacca per l’EMA, come già ha fatto alcuni giorni fa la Repubblica Ceca, ricevendo in cambio il sostegno slovacco per cercare di conquistare l’Autorità bancaria europea, l’altra agenzia che sarà obbligata ad abbandonare il Regno Unito a seguito della Brexit. (Red) –

