Eurovision, anche l’anno prossimo la Slovacchia non ci sarà

L’emittente pubblica slovacca RTVS ha confermato che la Slovacchia non parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest che è in programma a Lisbona nel 2018. Sarà la prima volta che Bratislava non andrà al concorso musicale dal 1994, quando il Paese debuttò per la prima volta, un anno dopo la sua indipendenza, con Martin Durinda & Tublatanka. In quasi venticinque anni e sette partecipazioni, la Slovacchia non ha mai vinto la competizione e si è dovuta accontentare, quale miglior risultato, del 18° posto nel Grand Final 1996 con Kým nás máš di Marcel Palonder.

Già nel 1999 il paese si è ritirato dalla competizione ed è tornato a concorrere solo dopo 11 anni, nel 2009. Di nuovo gli slovacchi si ritirarono nel 2013 in seguito scarso pubblico e una generale mancanza di interesse.



(Red)

–

Foto /CC0