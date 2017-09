Stipendi medi in crescita nell’industria del 4,7% a luglio Nel mese di luglio 2017 lo stipendio nominale medio in Slovacchia è salito su base annua in tutte le categorie economiche, tranne il settore informatico e delle telecomunicazioni, dove i salari sono scesi del 2,6%, pur rimanendo tra i più alti in assoluto con una media di 1.619 euro lordi. Tra le percentuali di crescita più rilevanti, come segnalato dall’Ufficio di Statistica slovacco, si registra un +10,7% nella ristorazione, per 433 euro in media, il +7,4% a 683 euro nelle vendite al dettaglio, il +6,6% nei trasporti e logistica a 909 euro, il +4,9% nel commercio all’ingrosso per 907 euro medi, e il +4,7%, con stipendi medi di 1.015 euro nell’industria manifatturiera. Da ricordare che le statistiche considerano sempre i valori salariali al lordo di imposte e contributi. Simile sviluppo hanno visto gli stipendi reali, che a luglio sono cresciuti su base annua del 9,3% nella ristorazione, del 6% nei negozi al dettaglio, del 5,1% nei trasporti, del 3,5% nel commercio all’ingrosso e del 3,3% nel settore manifatturiero. In calo solo il settore ICT, con buste paga in discesa del 3,9%. Nel complesso dei primi sette mesi di quest’anno, i salari nominali sono cresciuti di più in bar e ristoranti, del 9,2% con retribuzioni medie di 428 euro, nel retail del 7,6% a 667 euro, nei trasporti del 7,2% a 891 euro, nella produzione manifatturiera del 4,6% a 1,017 euro e nel commercio all’ingrosso del 4,3% a 890 euro. Giù del 3,6% le buste paga delle aziende attive nel settore informazione e comunicazione , con un mensile lordo di 1.673 euro. (Red) –

Foto stockmonkeys.com cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Ok del governo a nuovo ripianamento dei debiti degli ospedali per 585 milioni Nominata dal presidente Martina Lubyova come nuova ministra dell’Istruzione »