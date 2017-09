Da oggi il ministro Lajcak è presidente dell’Assemblea generale ONU Il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak ha assunto oggi la funzione di presidente della 72esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e dirigerà l’istituzione per i prossimi 12 mesi. Il presidente è la persona che apre e conduce le sessioni dell’Assemblea Generale dell’ONU e deve gestire la discussione dei circa 170 documenti che vengono adottati ogni anno. Quanto a cerimoniale, si tratta della prima posizione nella rete ONU, e secondo Lajcak l’Assemblea Generale è l’organo più rappresentativo della Terra, in quanto è l’unica cui aderiscono 193 Stati del mondo con pari voti. Il presidente è colui che fissa i temi della sessione dell’AG, e quello scelto dal diplomatico slovacco è “People in First Place – Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet”. «Cercherò di mettere in evidenza i miei accenti e priorità, ma il mio lavoro sarà soprattutto sviluppare ancora di più l’attività dell’ONU», ha sottolineato Lajcak, che ha detto a Tasr di avere ereditato oltre 100 eventi dalla precedente gestione dell’ambasciatore fijiano Peter Thomson. Il ruolo di Lajcak sarà anche di rappresentare gli Stati membri nella comunicazione con il segretario generale delle Nazioni Unite, che dall’inizio dell’anno è Antonio Guterres, e con il presidente del consiglio economico e sociale dell’ONU. Il suo vero lavoro, quello con la massima visibilità, inizierà il 19 settembre quando saranno presenti al Palazzo di Vetro, la sede principale dell’ONU a New York, un centinaio di capi di stato, primi ministri e ministri degli affari esteri. Un evento che dura una settimana, durante la quale il presidente Lajcak è previsto partecipare fino a 80 incontri e riunioni al giorno. Lajcak è stato eletto – prima volta di uno slovacco a una carica così alta – il 31 maggio scorso dagli ambasciatori degli Stati membri. Come ha detto di recente, una parte dei suoi impegni da ministro saranno delegati al sottosegretario Ivan Korcok, che già ha coordinato gli eventi della presidenza slovacca del Consiglio dell’UE, ma le questioni più importanti le tratterà personalmente, cercando di intervenire quando possibile alle riunioni del governo. (La Redazione) –

Correlati