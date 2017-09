Il Regno Unito cancella le norme europee

Dopo un dibattito durato giorni è arrivato poco dopo la mezzanotte il verdetto: la Camera dei comuni ha approvato la Great Repeal Bill, legge che toglierà all’Europa i poteri legislativi sul Regno Unito decisi con l’European communities act del 1972. Una volta diventata effettiva l’uscita dall’Unione europea, Londra potrà decidere quali norme europee tenere, modificare o cancellare.

Un tema molto sentito a Bruxelles come a Londra, per il quale la camera bassa del Parlamento britannico ha dibattuto per tre giorni, arrivando ad approvare la legge con 326 sì e 290 no (i membri sono 650 in totale), una maggioranza non nettissima ma comunque più ampia di quanto si potesse immaginare, segnale che il governo May resiste nonostante le .

Sono circa 19mila le norme che disciplinano un’ampia e variegata quantità di aspetti della vita di chi vive nel Regno Unito e che, a divorzio europeo avvenuto, avrebbero creato un caos normativo che la Great Repeal Bill si sta preparando a colmare.

I forti disaccordi emersi durante le sedute della Camera dei comuni hanno però evidenziato le profonde divergenze che esistono tra laburisti e tory, spaccati anche al loro interno. Entrambi gli schieramenti vogliono fare pressione sulla premier affinché non venga meno alle promesse fatte all’indomani della votazione con cui, a giugno del 2016, i britannici hanno scelto la Brexit.

Tuttavia un eventuale rifiuto della Great repeal bill avrebbe gettato il Regno Unito in una situazione di incertezza e debolezza, entrambe da scongiurare al tavolo delle trattative con Bruxelles, per siglare una separazione che, anche se meno traumatica, non sarà del tutto pacifica.

(Giuditta Mosca, cc-by-nc-nd)

–

Foto cc-by-nd