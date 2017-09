Bratislava, il complesso residenziale Valle del Sud come un panorama dei Tatra

Un profilo architettonico che assomiglia al profilo di un panorama montagnoso, questa la caratteristica che più ha impressionato, anche i media internazionali, del pensato dallo studio danese Effekt per la capitale slovacca. L’architettura sostenibile, residenziale e non, segue molte strade, ma i designer e progettisti di Effekt hanno scelto la strada di impattare il meno possibile sullo spazio circostante creando un panorama di edifici per appartamenti che paiono vette montagnose in lontananza, inserite in un’area ricca di alberi, prevedendo la vegetazione tipica delle foreste slovacche in una località poco fuori dal traffico intenso della città.

Il progetto immobiliare Južna Dolina (Valle del Sud), creato per competere alla gara indetta da Cresco Group per la creazione di Južné Mesto, area destinata a diventare un nuovo sobborgo nella parte meridionale del quartiere Petržalka, la zona più popolosa di Bratislava nota finora per i grandi condomini prefabbricati senz’anima simbolo della politica abitativa del regime comunista e della grande espansione della città negli anni ‘60 e ‘70.

Composto di sei edifici di diversa altezza e volume il cui tetto panoramico è a gradini, come le cime di un profilo montagnoso, e dà la possibilità di offrire ampie terrazze ai residenti, il complesso Južna Dolina prevede la costruzione di volumi residenziali per 120mila metri quadrati e include un parco centrale cui si accede da diversi sentieri che attraversano gli spazi tra le costruzioni, a creare la sensazione di una valle di tipo alpino, come essere sui Tatra a pochi minuti dal centro cittadino.

Tra i progettisti di Effekt ha lavorato anche un giovane “italiano all’estero”, l’architetto Marco Buonocore laureato a Pisa e che ora lavora a Copenhagen.

(La Redazione)